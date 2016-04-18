PYD, Moskova'dan sonra Stockholm’de de temsilcilik açtı

Geçtiğimiz aylarda Rusya'nın başkenti Moskova'da temsilcilik açan PYD, İsveç’in başkenti Stockholm’de de temsilcilik açtı.

PYD’nin silahlı kanadı silahlı kanadı YPG’nin kadın kolu YPJ’nin komutanı Nesrin Abdullah’ın da katıldığı açılış törenine İsveç’in bir çok kentinden katılım oldu.

YPJ komutanı Nesrin Abdullah hafta içinde İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist ile de görüşerek Suriye’de yaralanan PYD mensuplarının tedavilerinin İsveç’te yapılması talebinde de bulundu.

PYD yöneticilerinin İsveç ziyareti ve temsilcilik açması PYD’nin Avrupa’da başlattığı diplomatik atağın bir parçası olarak görülüyor. YPJ komutanı Nesrin Abdullah, İsveç’e gelmeden önce İtalyave Fransa’yı da ziyaret ederek yetkililerle görüşmelerde bulunmuş, Çek Cumhuriyeti’nin Başkenti Prag’da da PYD temsilciliğinin açılışına katılmıştı.