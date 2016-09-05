"PYD, Menbiç'te 16 yaş üstü kızlara zorunlu askerlik getirdi"

PYD'nin Menbiç ve çevresinde 16 yaş üstü kız ve erkekleri zorunlu askere aldığı iddia edildi.

Hürriyet'in haberine göre, PYD'nin Halep kentine bağlı Menbiç ilçesi ve çevresinde, 16 yaş üstü kız ve erkekleri zorunlu olarak askere aldığı belirtildi.

Bölgede yaşayan 16 yaş üstü kız ve erkekleri zorunlu olarak askere aldığı ve bir süre verilen eğitim sonrası terör örgütü IŞİD ve diğer cephelere göndereceği kaydedildi.

PYD/PKK'nin askerlere 100'er Amerikan doları maaş vereceği öğrenilirken, PYD benzer uygulamayı geçtiğimiz günlerde Afrin ilçesinde de gerçekleştirmişti.