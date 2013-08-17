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PYD liderinden 'özerklik' açıklaması

PYD lideri Salih Müslim, Suriye’nin kuzeyindeki özerklik iddialarına ilişkin "geçici düzen" değerlendirmesini yaptı

17 Ağustos 2013 10:19

Türkiye'yi 20 gün içinde ikinci kez ziyaret eden PYD lideri Salih Müslim, özerklik iddialarına değinerek amaçlarının "geçici bir düzen olduğunu" dile getirdi.

Türkiye’ye 20 gün içinde ikinci ziyaretini gerçekleştiren PYD lideri Salih Müslim, Türk yetkililerle görüşmesinin ardından NTV'ye konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde El Kaide örgütüyle bağlantılı El Nusra ile çatışan PYD'nin lideri "Kaygılarımız var" dedi.

Müslim, "El Nusra ne bölgeye ne de Suriye'ye yakışıyor. Bu grupla ilgili ciddi kaygılarımız var. Bu konuda Türkiye'nin bizi ikna etmesine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Özerklik iddialarıyla ilgili başlayan tartışmada, amaçlarının "geçici bir düzen olduğunun" altını çizen Salih Müslim, şunları kaydetti:

"İlk görüşmede bu konuyu daha detaylı konuştu. Bu sefer çok üstünde durmadık. Son bir yıldır zorluklarla karşılaştık. Kontrol oluşturulması, bazı ihtiyaçların temin edilmesi için geçici bir düzen olmalı. Bunu herkes tartışsın istedik. Hem Kürtler, hem Araplar, hem Türkmenler, hem de Asuriler tüm gruplar arasında ne yapabiliriz, bunu konuşuyoruz."

Salih Müslim "Yeniden Türkiye'ye gelecek misiniz? Görüşmeler devam edecek mi?" sorusuna ise, “Birbirimize karşı güven tesis etmek için bu görüşmeler devam eder. Gerekirse 10 görüşme daha yapılır" yanıtını verdi.

 

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