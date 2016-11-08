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PYD lideri Salih Müslim: Rakka'yı yönetmek gibi bir iddiamız yok

Müslim, Türkiye'nin desteğiyle Suriye'de ilerleyen ÖSO güçlerini "Suriye'de din devleti kurmayı amaçlayan yabancı cihatçılar" ifadeleriyle tanımladı

08 Kasım 2016 15:58

PYD lideri Salih Müslim, günlerdir tartışılan Rakka operasyonunun Türkiye’nin itirazlarına rağmen YPG’nin de katılımıyla başlamasının ardından operasyona ilişkin açıklama yaptı. "Rakka'yı yönetmek gibi bir iddiamız yok" diyen Müslim, ÖSO için de, "Suriye'de din devleti kurmayı amaçlayan yabancı cihatçılar" ifadelerini kullandı.

İsveç'i ziyaret eden PYD lideri Salih Müslim, başkent Stockholm'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.
‘Kürtler'in, savaş alanında elde ettikleri ilerlemeyi nüfuz alanlarını genişletmek için kullanacağı' iddialarını reddeden PYD lideri Müslim, böyle bir stratejileri olmadığını ifade etti.

Sputnik'in Dagens Nyheter gazetesine dayandırdığı habere göre Müslim, "Bizim için önemli olan IŞİD ile en güçlü olduğu yerde mücadele edilmesidir. IŞİD'in Rakka'daki varlığı biz Kürtler için bir tehdittir. Ancak gelecekte Rakka'yı yönetmek gibi bir iddiamız yok" ifadelerini kullandı.
 

​ÖSO'ya eleştiri: Onlar ne özgür, ne Suriyeli ne de ordu
 

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) eleştirilerde bulunan Müslim şu ifadeleri kullandı: "Onlar ne özgür ne Suriyeli ne de ordu. Onlar, Suriye'de din devleti kurmayı amaçlayan yabancı cihatçılar."  Suriye'de gelecekte ‘özerk birimlerin federatif yönetimi'ni savunan Müslim, Suriye sorununda bazı diğer aktörlerin 'yüzsüzlüğünü' anlayamadığını belirterek şunları söyledi: "Suriye'nin geleceğinin dış güçler tarafından belirlenmesi doğru (hukuki) değil. Biz Suriye'nin gelecekte tek bir devlet olabileceğine inanmıyoruz. Bu nedenle federatif bir sistemi savunuyoruz" dedi.

 

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