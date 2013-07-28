PYD lideri Müslim: Türkiye Rojava'da anlaşmalı özerkliğe yeşil ışık yaktı

Helin Alp

İki gündür Türkiye’de bulunan, Kürt Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim, Türk yetkililerle Rojava gündemiyle yaptığı görüşmelerin ardından demokratik özerklik tartışmalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

T24’e konuşan Salih Müslim, görüşmelerde Suriyeli Kürtlerin özerklik talebinin gündeme geldiğini ve ‘Ankara’nın Kürt Yüksek Konseyi’nin muhalif Suriye Ulusal Koalisyonu ile anlaşması halinde, Türkiye’nin Rojava'da Kürtlerin ilan edeceği demokratik özerkliği tanıyacağını’ söyledi.

Müslim’ün konuşmalarının satırbaşları:

‘Sınır kapıları insani yardım için açılacak’

“Buraya, Dışişleri Bakanlığı’nın davetiyle geldik. Görüşmelerimiz çok olumlu ve karşılıklı anlayış içerisinde gerçekleşti. Bu görüşmenin her iki taraf için de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Türk yetkililerin PYD’nin Türkiye’nin düşmanı değil dostu olduğunu anladığı izlenimini edindim. Birçok noktada Türk yetkililerinin kaygıları vardı. Biz bu kaygıların olduğunu biliyorduk. Bu görüşmeyle birlikte, yeni bir sayfanın açıldığını söyleyebiliriz. Türkiye ile güven sorunu yaşamıyoruz. Türkiye, Beşşar Esad rejiminden dolayı Suriye’de yaşanan iç savaştan dolayı, Rojava halkının yaşadığı zorlukları anladığını söyledi. Yetkililer, Türkiye’nin El Nusra’ya destek verdiği iddialarını da yalanladı. Bu noktada, Kızılay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) aracılığıyla Rojava halkına yardımda bulunacaklarını söylediler. Güney sınır kapıları, insani yardımlar için açılacak.”

‘Ankara özerkliğe yeşil ışık yaktı’

“Ayrıca, biz bölgede daha önce geçici bir yönetim kurulması iradesi olduğunu beyan etmiştik. Türkiye, geçici yönetimi destekleyeceğini söyledi. Bu geçici yönetimin içerisinde toplumun bütün kesimleri yer alacak. Türk yetkililer, Suriye’de kalıcı bir çözüm bulununcaya kadar, bütün Kürt partilerinin, Türkmenlerin, Asurilerin, Arapların birlikte oluşturacağı geçici bir yönetime sıcak bakacaklarını söyledi. Yetkililer, ayrıca, Kürt Yüksek Konseyi, Suriye Ulusal Koalisyonu ile anlaşarak demokratik özerklik ilan ederse, Türkiye’nin bu özerkliği kabul edeceğini belirtiler.”

‘İmralı’ya gittiğim iddiası doğru değil’

“Görüşmede PKK ve Öcalan konusu hiç konuşulmadı. Yalnızca, Suriye özelinden bir görüşme gerçekleşti. İmralı’ya gittiğim haberleri Türkiye basınında yer aldı. Böyle bir şey söz konusu değil. Ancak, gelecek sefer ya da başka bir zaman böyle bir teklif olursa, gitmek isterim. PYD’nin burada olması Türkiye ile yeni bir sayfa açıldığının kanıtı. Türkiye ile ilişkilerim izde birçok şey değişti. Türkiye’nin bizi anlamaya başladığını görüyoruz.”

ABD’nin kaygılarını giderebiliriz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki’nin " PYD’nin, Suriye'de, bağımsız Kürt bölgesi ilan edeceklerine dair basında yer alan haberlerden çok kaygılıyız. Böyle bir deklarasyon, Araplar ile Kürtler arasındaki tansiyonu artıracak ve aşırılık yanlılarına durumdan istifade etme fırsatı yaratacak olması itibariyle çok provokatif olacaktır" sözlerini de değerlendiren Müslim, “Bunlar ABD’nin kendi görüşleridir. Böyle kaygıları olabilir ancak biz bunu gidermeye hazırız. ABD ile Türkiye eskiden aynı noktadaydı, Türkiye’nin kaygılarını giderdik. ABD davet ederse, Washington’a gidip onlarla da görüşebiliriz. ABD’nin kaygılarını Türkiye de giderebilir. Ya da biz giderek ABD’nin kaygılarını giderebiliriz” şeklinde konuştu.