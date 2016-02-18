PYD lideri Müslim: Şimdi daha güçlüyüz, IŞİD'e teslim olmayacağız

Demoktratik Birlik Partisi (PYD) lideri Salih Müslim, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, “İlk başta, IŞİD’e karşı savaşırken arkamızda hiçbir uluslararası güç yoktu ve ayakta kaldık. Şimdi daha güçlüyüz ve teslim olmayacağız” dedi.

Gazete Vatan'ın haberine göre, PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin ilerleyişinin Türkiye’yi Suriye’ye doğrudan müdahaleye zorlayabileceği belirten gazeteye göre ülkede bir çok kişi YPG’nin Rusya’dan destek aldığına inanıyor.



Ancak Financial Times, Müslim’in Moskova’dan silah yardımı aldıklarını ve Rusya’yla birlikte hareket ettiklerini ne doğruladığını ne de yalanladığını aktarıyor.





‘Kargaşadan önce IŞİD, şimdi YPG yararlanıyor’



Salih Müslim'in Financial Times'a verdiği demeçlerden satırbaşları.

“Bir yıl önce Suriye’deki kargaşadan IŞİD fayda sağlıyordu. Şimdi bu fırsattan yararlanma sırası YPG’ye gelmiş olabilir. YPG’nin ilerleyişi iç savaşın uluslararası boyutunda kargaşaya neden oldu. Ankara Kürt mevzilerini bombalıyor ve YPG’nin Azez’i ele geçirmesi halinde müdahalede bulunacağını söylüyor. Türkiye’nin, YPG desteği nedeniyle ABD’ye duyduğu öfke, Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın Ocak’ta Ankara’yı ziyareti sırasında taşma noktasına geldi.”



“Uluslararası Kriz Grubu’ndan Nigar Göksel, ‘ABD’nin tavrını değiştirmemesi Ankara’da büyük düş kırıklığı yarattı’ diyor. Biden, Davutoğlu’na ABD’nin YPG’yi toprak ele geçirmesi için iknaya çalıştığını, Türkiye’nin itidalli davranması gerektiğini söyledi.”





'Kürtler devleti olmayan en büyük etnik grup'





“Ne tür başağrısına yol açarlarasa açsınlar, birçok Kürt, YPG’nin adımlarını meşru olarak görüyor. Kürtler devleti olmayan en büyük etnik grup. Tarih onlara uluslararası destekçilerine güvenemeyeceklerini gösterdi. Bazı gözlemciler, Ruslarla flört eden Kürtlerin ellerini yükselttiklerini söylüyor. Ama Rusya ve Kürtler bağlarını belirgin bir şekilde sergilediler ve Suriye’de birçok kişi YPG’nin Halep’te Rus desteği aldığına inanıyor.”



“ABD için IŞİD’e karşı en başarılı ortağını dizginlemek için yapacak çok fazla bir şey olmayabilir. Woodrow William Center’dan uzman Henri Barkey, ‘ABD bunu göze alamaz. Onlarla işbirliğini durduracağını söyleyemez. Bunu Rusya da Kürtler de biliyor’ diyor.”

