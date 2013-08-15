PYD lideri Müslim, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüştü

PYD lideri Salih Müslim'in, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde özerklik ya da bağımsızlık taleplerinin olmadığı vurgusunu yinelediği, "geleceğe dönük tüm taleplerinin Suriye içinde takip edileceğini ve Suriye’nin geleceğine tüm Suriyelilerin birlikte oturup karar vereceklerini" söylediği belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Önhon başkanlığındaki bir heyet bugün PYD Başkanı Müslim ile İstanbul'da, 23 Temmuz'da yine İstanbul'da yapılan görüşmelerin devamı niteliğinde bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye-Suriye sınırına yakın bölgede devam eden çatışmalar, insani yardımların daha etkin dağıtımı, Suriye Kürtlerinin, Suriye Devrimci ve Muhalif Güçler Ulusal Koalisyonu'na (SMDK) katılmaları ve Suriye'nin geleceğine ilişkin beklentiler başta olmak üzere gündemdeki konular görüşüldü.

Özerklik, bağımsızlık talebi yok

PYD lideri Salih Müslim, özerklik ya da bağımsızlık taleplerinin bulunmadığı, ama şu anda ülkenin kuzeyinde bir otorite boşluğu olduğu ve bölgede halkın günlük ihtiyaçlarının karşılanması için yerel komitelerin kurulması gerektiği yönündeki görüşlerini yineledi. Müslim geleceğe dönük tüm taleplerinin Suriye içinde takip edileceğini ve Suriye’nin geleceğine tüm Suriyelilerin birlikte oturup karar vereceklerini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise, geçen görüşmede verilen mesajları tekrarlarken, taraflar, temasın korunması hususunda mutabık kaldı.

Diğer Suriyeli Kürt partilerle temas

Bakanlık yetkililerinin ayrıca Suriyeli diğer bazı Kürt partilerin temsilcilerinden oluşan bir heyetle de yine İstanbul'da görüştüğü bildirildi.

Kürt parti temsilcileri arasında Suriye-KDP'den Abdulhekim Başar, Azadi Partisi'nden Mustafa Cuma ve Mustafa Usu, Yekiti Partisi'nden Neşet Zaza ve Suriye Kürtleri Birliği Partisi'nden İbrahim Bro yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, bu gruplarla Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun geçen yıl Erbil'de Suriye Kürt Ulusal Koalisyonu ile yaptığı toplu görüşme sonrasında çeşitli düzeylerde temasların devam ettiğini, bugünkü görüşmenin de bu çerçevede gerçekleşen bir görüşme niteliğinde olduğunu belirtti.

'SMDK'ya katılmaya ve bunun için görüşmeler yapmaya hazırız'

Edinilen bilgiye göre, Suriyeli Kürt partilerin temsilcileri görüşmede Suriye’deki genel durumu anlattı, rejimin yaptıklarının Suriye’nin hem bugününe hem geleceğine zarar verdiğinden bahsederek ülkede korkunç bir yıkım olduğuna dikkati çekti. Kürt temsilciler, Suriye'yi tümden bir çöküşten kurtarmak için neler yapılması gerektiği üzerinde durdu. Suriye’nin toprak bütünlüğünün herkesin ortak paydası olduğunu belirten temsilciler, Kürt halkının haklarını birleşik bir Suriye içinde eşit Suriye vatandaşları olarak arayacaklarını ve bu çerçevede SMDK'ya katılmaya ve bunun için görüşmeler yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Bu zor süreçte yanlarında en net duran ülkenin Türkiye olduğunu belirten Kürt partilerinin temsilcileri, sınırdan gelen insani yardımın kendileri için önemine dikkati çekti ve bunun için tüm Suriye halkının Türkiye’ye minnettar olduğunu ifade etti. Temsilciler, Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerini özellikle vurguladı.