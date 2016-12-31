PYD lideri Müslim: Astana görüşmelerine davet edilmedik; Türkiye çaresiz kaldı ondan ateşkes istedi

PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Astana’da yapılacak Suriye görüşmelerine davet edilmediklerini belirterek, Suriye’de yürürlüğe giren ateşkesin başarılı olamayacağını söyledi. Müslim, Halep’in ÖSO’dan alınmasıyla ilgili ise "Türkiye ortaklarına ihanet etti" iddiasında bulundu. Suriye'de ilan edilen ateşkes hakkında "Türkiye çaresiz kaldı ondan ateşkes istedi" görüşünü savunan Müslim, "Suriye’de geçen gece yürürlüğe giren ateşkesin başarılı olacağını tahmin etmiyorum. Bu ateşkesin başarılı olacağı ve istenilen hedefine ulaşacağına inanmıyorum. Çünkü birçok örgüt ateşkesi kabul etmedi. Bu ateşkesi kim Türkiye’ye bağlı ise onlar kabul eder. Ateşkese uyar. Türkiye’nin talimatlarını kabul etmeyen örgütler ateşkesi kabul etmezler. Bu ateşkesle kim Türkiye ile birlikte hareket ediyordur ve kim etmiyordur o ortaya çıkar. Belli olur açıklığa kavuşur" dedi.

PYD lideri Müslim, Suriye’deki ateşkes ve Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılacak Suriye görüşmeleriyle ilgili yarı resmi Rus haber ajansı Sputnik’e verdiği söyleşi şöyle:

"Demokratik Suriye Güçleri ne Rusya'ya ne de Türkiye'ye bağlı"

Suriye’de ilan edilen ateşkesle ilgili PYD ile görüşüldü mü?

Suriye’de yürürlüğe giren ateşkesle ilgili herhangi bir kimse PYD ile bir görüşme yapmadı. Ayrıca sahada olan ve savaşan Demokratik Suriye Güçleri var. Kimse Demokratik Suriye Güçleri ile de herhangi bir görüşmede bulunmadı ve kendisinden ateşkes istemedi. Belki ateşkes yapan güçlerin Demokratik Suriye Güçleri ile bir savaşı olmadığı için kendilerinden ateşkes talebi olmadı. Ateşkes iki taraf arasında oldu. Rusya ve Türkiye arasında oldu. Savaşan ve ateşkes yapan güçler de bazı güçlere bağlı. Yani bazı savaşan güçler Türkiye’ye bağlı, bazı güçler ise Rusya’ya bağlı. Demokratik Suriye Güçleri ne Rusya’ya bağlı ne de Türkiye’ye bağlı. Belki bu nedenlerden dolayı Demokratik Suriye Güçlerinden bir ateşkes talepleri olmadı.

"Bu ateşkesi kim Türkiye'ye bağlı ise o kabul eder"

Suriye’de yürürlüğe giren ateşkes başarılı olur mu, siz ne düşünüyorsunuz?

Suriye’de dün gece yürürlüğe giren ateşkesin başarılı olacağını tahmin etmiyorum. Bu ateşkesin başarılı olacağı ve istenilen hedefine ulaşacağına inanmıyorum. Çünkü birçok örgüt ateşkesi kabul etmedi. Şimdiye kadar Fethi el Şam Cephesi (eski adıyla el Nusra Cephesi), Nureddin Zengi (Tugayı) ve Ahrar’uş Şam ateşkesi imzalamadılar. Ateşkesi kabul etmediler. Bu ateşkesi kim Türkiye’ye bağlı ise onlar kabul eder. Ateşkese uyar. Türkiye’nin talimatlarını kabul etmeyen örgütler ateşkesi kabul etmezler. Bu ateşkesle kim Türkiye ile birlikte hareket ediyordur ve kim etmiyordur o ortaya çıkar. Belli olur açıklığa kavuşur.

"ÖSO, Türkiye'nin siyaseti uygun gördüğü için ateşkes istedi"

ÖSO bu kez ateşkes konusunda çok istekli davrandı. Halep yenilgisinin bir etkisi olabilir mi?

Sizin de bahsettiğiniz gibi ateşkesi isteyen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Türkiye’ye bağlı olan gruplardan. Türkiye’nin siyaseti ateşkesi uygun gördü, ÖSO da o nedenle ateşkes istedi. ÖSO Türkiye’nin talimatlarına göre hareket ediyor. Türkiye ne dese onu yapıyorlar. Türkiye çaresiz kaldı ondan ateşkes istedi.

"Suriye'de savaşın durması bazı güçlerin amaçlarına uymuyor"

Rusya ve Türkiye, ateşkesin sağlanmasına çok etkindi. ABD, Katar ve Suudi Arabistan bu ateşkeste neden etkin olmadı?

Bugün, Suriye’de herkes ateşkesin olmasını istiyor. Biz de ateşkesin olmasını istiyoruz. Akan kanın durmasını istiyoruz. Yaşamın normale dönmesini istiyoruz. Tabii ki sahada savaşan güçlerin bir amacı var. Bakıyoruz, savaşın durması bazı güçlerin amaçları arasında değil, savaşın durması o güçlerine amacına uymuyor. Benim düşünceme göre, savaş bir süre duracak ve yine başlayacak. Çünkü büyük oyunlar var. Suudi Arabistan ve Katar şimdi ateşkese bakıyorlar. Sonucunu görmek istiyorlar.

"Halep, Türkiye'nin değil ki satmış olsun"

Türkiye’nin ‘Halep’i sattığı’ yorumları yapılıyor, bu konuda ne dersiniz?

Halep, Türkiye’nin değil ki satmış olsun. Türkiye, ÖSO’ya, ortaklarına ihanet etti. Türkiye baktı daha çok zarar edecek Halep’teki ÖSO güçlerini yalnız bıraktı.

"Belki bu astana görüşmesi yeni bir görüşmedir"

Astana’daki Suriye barış görüşmelerine PYD davet edildi mi?

Astana’daki Suriye görüşmelerine şimdiye kadar kimse bizi çağırmadı. Davet etmedi. Astana 1 ve Astana 2 görüşmeleri daha önce olmuştu, biz de katılmıştık. Bu yeni Astana görüşmeleri acaba eski Astana görüşmelerinin devamı mı yoksa yeni bir görüşme mi? Bilmiyoruz. Belki bu 20 Ocak’taki Astana görüşmesi yeni bir görüşmedir. Eğer eskinin devamı ise biz o görüşmelerde yer alıyorduk.



