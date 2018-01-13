PYD, federal sistem talebini ABD'ye iletti

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyetin, Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin üst düzey isimleriyle bir araya geldiği iddia edildi.

Max Martin başkanlığındaki ABD Dışişleri Bakanlığı heyetinin dün PYD'nin Eş Başkan Yardımcısı Aldar Halil, Fevze Yusuf ve Bedran Ciya Kürt'le görüştüğü belirtildi.



Görüşmede PYD yetkililerinin , ABD heyetine Suriye'de federal sistem kurulması taleplerini ilettikleri ileri sürüldü.



Amerikalı heyetin, Kobani'de PYD'nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin komutanı ile de bir araya geldiği belirtildi.

