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Dünya

PYD, federal sistem talebini ABD'ye iletti

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyetin, Kobani'de SGD komutanlarıyla da görüştüğü belirtildi

13 Ocak 2018 20:02

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyetin, Suriye'nin kuzeyinde  PYD'nin üst düzey isimleriyle bir araya geldiği  iddia edildi.

Max Martin başkanlığındaki ABD Dışişleri Bakanlığı heyetinin dün PYD'nin Eş Başkan Yardımcısı Aldar Halil,  Fevze Yusuf ve Bedran Ciya Kürt'le görüştüğü belirtildi. 

Görüşmede PYD yetkililerinin , ABD heyetine Suriye'de federal sistem kurulması taleplerini ilettikleri ileri sürüldü. 

Amerikalı heyetin, Kobani'de PYD'nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin komutanı ile de bir araya geldiği belirtildi.
 

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