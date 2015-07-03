PYD Eşbaşkanı: Uluslararası güçler ve Rusya müsaade etmez ise Türkiye giremez

Türkiye'nin Suriye'ye girmek içim sınıra asker yığdığını söyleyen PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, bölgesel konjonktürün buna müsait olmadığını belirterek, "Türk askerleri de pek girme taraftarı değil. Daha önce de sınıra asker yığmışlardı ama ben gireceklerini tahmin etmiyorum" dedi.

Amerika'nın Sesi Radyosu Kürtçe servisine konuşan Salih Müslim, Türkiye'nin bazı askerlerini sınırda konuşlandırdığını bildiklerini ve Suriye'ye girmek isteyebileceklerini ifade ederek, "Ama, bölge konjonktürünün buna müsait olup olmadığını araştırılıyor. Bana göre müsait değil. Çok ses çıkıyor. Bu NATO, Amerika, Rusya ve Suriye'nin de ilgili olduğu bir meseledir. Gerçi Türk askerleri de pek girme taraftarı değil. Daha önce de sınıra asker yığmışlardı ama ben gireceklerini tahmin etmiyorum. Uluslararası güçler ve Rusya müsaade etmez ise Türkiye giremez" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Suriye sınırında tampon bölge oluşturma ihtimallerini değerlendiren Müslim, diplomatik olarak Avrupa ülkeleri ve Amerika ile görüştüklerini ifade ederek, "Biz sorunları gündeme getirdik. Belki Türkiye'nin Rojava için planları olabilir ama bu onları bağlar. Askeri anlamda bizim hazırlığımız yok ama bizim üzerimize gelirlerse direniriz, kendimizi savunuruz. IŞİD'e üstümüze geldiğinde kendimizi nasıl savunduysak aynı imkanlar ölçüsünde savunuruz" dedi.

'Ak Parti'den talimat alan Kürtler oldukça birliktelik sağlanamaz'

Müslim, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Biz Suriye'nin bir parçasıyız. Suriye'nin sorunları çözülürse bizimle ilgili sorun da çözülür. Çalışmalarımız ve yaptıklarımız buna yöneliktir. Biz komşularımız ile çatışmak istemiyoruz. Bizim sorunumuz Suriye'nin içindedir, Suriye'nin dışında değil. Yani biz Kürtler olarak kalkıp birileri ile anlaşma imzalamayız ve onlardan bir şey isteyemeyiz.

Ama İstanbul'daki Ak Parti'den talimat alan Kürtler oldukça bu birliktelik sağlanamaz. Gelsinler biz Kürtler olarak kendi sorunumuzu kendi içimizde konuşalım. Özgür olan insanlar karar verebilir, özgür olmayanlar karar veremez."