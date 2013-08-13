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'PYD Eşbaşkanı Salih Müslim ikinci kez Türkiye’de'

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim'in, ikinci kez Türkiye'ye geldiği öne sürüldü. Müslim'in İstanbul'da Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor

13 Ağustos 2013 16:40

Suriye Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eşbaşkanı Salih Müslim, İran ziyaretinden günler sonra temaslarda bulunmak üzere bir kez daha Türkiye'ye geldi.

 

İkinci kez geldi

 

Kürtçe yayımlanan Rudaw gazetesinin internet sitesinin haberine göre, PYD Eşbaşkanı Müslim, bu sabah Erbil'den İstanbul’a geldi. Müslim’in Türkiye’ye ikinci ziyaretinde Ankara’da Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.

 

Kahire’de de görüşmüşlerdi

 

Müslim, 23 Temmuz’da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun davetlisi Türkiye’ye gelmiş ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yetkililerle görüşmüştü. Müslim, Türk yetkililerle daha önce Kahire’de 2 görüşme yaptıklarını da açıklamıştı.

 

Ceylanpınar'ın açılmasını umuyoruz

 

Öte yandan, İstanbul'a geçmeden önce Erbil'de yayınlanan Rudaw gazetesine açıklama yapan Salih Müslim, "Daha önceki Türkiye ziyaretimizde Türkiye ve Rojava arasındaki sınır kapısı açılacaktı ama açılmadı. Biz de niçin açılmadığını bilmiyoruz. Biz bu ziyaretlerde sonra Serekaniye (Ceylanpınar) sınır kapısının açılacağını umuyoruz" dedi.

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