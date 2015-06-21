PYD Eşbaşkanı Müslim: Kürt Arap savaşı başlatmak istiyorlar

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, Kürt güçlerinin Türkmenlere ve Araplara etnik temizlik yaptığı yönündeki iddiaları yalanladı. "Kürt koridoru" iddialarını reddeden Müslim, Kürt Arap savaşı çıkartılmaya çalışıldığını söyledi.

CNN Türk'e konuşan Müslim, uluslararası güçlerin "IŞİD'e karşı en iyi savaşan grup" olarak PYD/YPG'yi gördüklerini ve destek verdiklerini söyleyedi.

"Kürt güçlerin etnik temizlik yaptığı" iddialarını da yalanlayan Müslim, özellikle Tel Abyad'ın Kürt güçlerin eline geçmesinden sonra Türkiye tarafından sıklıkla dile getirilen, "Suriye'nin kuzeyinde bir 'Kürt koridoru' oluşturulduğu" yönündeki iddiaları da kesin bir dille reddetti. Müslim, "Koridor falan yok bunlar kurgu" dedi ve "IŞİD'i bizim kadar zarara uğratan var mı" diye sordu.