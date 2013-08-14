PYD Eşbaşkanı Abdullah: Özerklikte ikinci aşamaya geçtik

PYD'nin Eşbaşkanı Salih Müslim, Dışişleri Bakanlığı'nın davetlisi olarak dün geldiği Türkiye'de temaslarını sürdürürken, PYD'nin diğer Eşbaşkanı Asya Abdullah ise Kamışlı'da düzenlediği basın toplantısında, Suriye 'de ilan edecekleri özerk yönetim hazırlıkları ile ilgili bilgiler verdi. Abdullah, özerk yönetim çalışmalarında ikinci aşamaya geçtiklerini belirterek, çalışmaların bütün kesimler tarafından imzalanmasından sonra 6 ay içerisinde seçimler yapılacağını söyledi.

Ferit Aslan'ın Doğan Haber Ajansı tarafından servis edilen haberine göre, Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine Türkiye'ye gelen PYD Eşbaşkanı Salih Müslim'in temasları basına kapalı şekilde devam ederken, PYD'nin diğer Eşbaşkanı Asya Abdullah dün Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Kamışlı kentinde Suriye'de ilan edecekleri özerk yönetim ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Suriye'deki gelişmelerle ilgili haberler veren 'Hawarnews' adlı Kürt sitesinde yer alan habere göre PYD Eşbaşkanı Abdullah, özerk yönetim hazırlıklarında ikinci aşamaya geçtiklerini, her kesimi çalışmalarına kattıklarını belirterek şöyle dedi: "Özerk yönetime ilişkin hazırladığımız projeyi bir çok kesime sunduk ve proje olumlu karşılandı. Bu konuda Kürt, Arap, Süryani, Asuri ve Ermeni parti, örgüt ve kurum temsilcileriyle görüşmeler yaptık. Görüşmelerin ardından özerk yönetim hazırlıklarında ikinci aşamaya geçtik. Bundan sonra projeye olumlu bakan kesimlerle toplantılar yaparak tartışmalar sonunda taslak son şeklini alacak. Çalışmaların bütün kesimler tarafından imzalanmasından sonra 6 ay içerisinde seçimler yapılacak."