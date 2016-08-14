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Dünya

“PYD, ENKS Başkanı’nı kaçırdı”

Bırimo: PYD'ye bağlı çeteler o bölgede bizim siyasi faaliyetlerde bulunmamızı engelleyip, parti binalarımızı kapatıyorlar

14 Ağustos 2016 01:56

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) çatısı altındaki Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (S-KDP) Başkanlık Üyesi Nuri Bırimo, ENKS Başkanı İbrahim Bıro'nun PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye bağlı güçler tarafından kaçırıldığını öne sürdü.

El Cezire’nin haberine göre, Nuri Bırimo, "Suriye'nin Hasake iline bağlı Kamışlo kentinde yapılan bir konferans sonrası İbrahim Bıro ve beraberindeki S-KDP üyesi Süleyman Oso, PYD'nin asayiş güçleri tarafından kaçırıldı" dedi.

Bırimo, Bıro'nun PYD tarafından kaçırılma sebebine ilişkin "PYD'ye bağlı çeteler o bölgede bizim siyasi faaliyetlerde bulunmamızı engelleyip, parti binalarımızı kapatıyorlar. Bize karşı tüm saygısızlığı yapıyorlar. Kamışlo kentindeki S-KDP parti binasını bile kapattılar. ENKS olarak onlarla beraber hareket etmediğimiz için bize baskı uyguluyorlar. Esed Rejimi, İran, PYD ve Kandil'in kanadı altına girmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

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