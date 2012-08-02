PYD: Düşman değiliz, olmak da istemeyiz

Suriye’deki Kürt Yüksek Konseyi Başkanı aynı zamanda PKK'nın bu ülkedeki kolu Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eşbaşkanı Salih Muhammed Müslim, Türkiye'nin kendilerinden kaygı duymamasını isterken, "Kürt tarafı olarak muhatap alınmak istiyoruz. Batı Kürdistan halkı adına kim bizimle görüşmek isterse kabul ederiz" dedi. Müslim, "Düşman değiliz, olmak da istemeyiz. Sadece Suriye'de devam eden kanlı süreçte halkımızı korumak için çalışıyoruz" dedi.

Amerika'nın Sesi Kürtçe Bölümü'nün sorularını yanıtlayan Salih Muhammed Müslim, Kuzey Irak'ın Erbil kentinde Bölgesel Kürt Yönetimi Bakanı Mesut Barzani dahil Kürt yetkililerle yaptığı görüşmeleri anlattı.

Geçen Nisan ayında 'Erbil anlaşması'nın imzalandığını, daha sonra 'Batı Kürdistan' olarak nitelendirdiği Suriye'ye döndüklerini belirten Müslim, Kürt Yüksek Konseyi'nin bütün üyelerinin toplandığını, orada bazı kararlar aldıklarını söyledi. Salih Muhammed Müslim şöyle devam etti: "O sırada Federal Kürdistan başkanı sayın Mesut Barzani'den bir davet geldi. Kendisi üyelerle tanışmak istedi. Bizim ne yaptığımızı, ne konuştuğumuzu, görüştüğümüzü yakından takip etmek istediğini söyledi. Kendisi Hewler (Erbil) anlaşmasının şahidiydi. Anlaşma onun huzurunda imzalanmıştı. Bizimle görüştü, tanıştı, ne yaptığımızı ne düşündüğümüzü öğrenmekten çok mutlu oldu."

PYD Başkanı Salih Muhammet Müslim, Türkiye'de kendilerinden kaygı duyulmasının gereksiz olduğunu, hiç kimseyi hedef almadıklarını ve almayacaklarını anlatırken şöyle konuştu: "Türk yetkililerin kaygıları çok yersizdir, olmaması gerekir. Bizim orada yaptığımız; Batı Kürdistan'daki halkımızı korumak içindir. Suriye'deki süreci biliyor, takip ediyorsunuz. Kimsenin kaygılanmaması gerekir. Bilhassa komşularımıza, Türkiye'ye veya bir başka bir tarafa karşı değildir. Umarım Davutoğlu'nun Erbil'e gelişi ile görüşeceği kişilerden duyacaklarından tatmin olur, kaygılar giderilir."



'Muhatap alınmak istiyoruz'



Müslim, Erbil'de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinin planlanıp planlanmadığı sorusu üzerine, "Öyle planlanmış bir şey yoktur. Ancak, Kürt tarafı olarak muhatap alınmak istiyoruz. Batı Kürdistan halkı adına kim bizimle görüşmek isterse kabul ederiz. Ama Türk yetkililer henüz Batı Kürdistan (Suriye'yi kast ediyor) halkının ne istediğini duyma noktasına gelmemişler. İleride değişiklik olursa çok iyi olur" yanıtı verdi.

Kürt Yüksek Konseyi Başkanı aynı zamanda PKK'nın bu ülkedeki kolu Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eşbaşkanı Salih Muhammed Müslim, Türk halkına da seslenmek istediğini belirtirken şöyle dedi: "Biz hiçbir zaman düşman değiliz, komşularız. Yüzlerce senedir birlikte yaşadığımız, paylaştığımız bir tarih vardır. Onun için hiçbir zaman onlara karşı bir düşmanlık beslemiyoruz. Aramızın iyi olmasını isteriz. Ayrıca sınırın iki tarafında da akrabalık bağları vardır. Sınırın güneyinde yani Suriye tarafında hem ailesel, aşiretsel olarak ilişkiler devam etmektedir. Bunun devamını istiyoruz. Hiçbir zaman birbirimize karşı bir şeyler yapmak istemiyoruz. Türkiye yetkilerinin kaygıları gereksizdir. Ajitasyona kapılmamalarını bekliyoruz. Halkımızı korumaktan başka bir isteğimiz yoktur. Bizi anlamalarını bekliyoruz."