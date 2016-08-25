T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

'PYD çekilmezse Türkiye'nin müdahale hakkı var'

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD ile Türkiye arasında, Suriye\'deki PYD\'nin Fırat\'ın doğusuna çekilmesi konusunda mutabakat sağlandığını, PYD çekilmezse Türkiye\'nin müdahale yapma hakkına sahip olacağını söyledi.

25 Ağustos 2016 15:34

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD ile Türkiye arasında, Suriye'deki PYD'nin (Demokratik Birlik Partisi) iki hafta içinde Fırat'ın doğusuna çekilmesi konusunda mutabakat sağlandığını, PYD çekilmezse Türkiye'nin müdahale yapma hakkına sahip olacağını söyledi.

NTV'ye konuşan Işık, bu temasların ardından bir hafta geçtiğini belirtti ve "Şimdi bir haftası geçti, gelecek haftaya kadar çekilmeyi tamamlaması gerekiyor. Tavırlarını göreceğiz" dedi.

Cerablus harekâtı: Suriye'ye en az 10 tank daha girdiCerablus harekâtının 5 nedeni

Türkiye Kürt YPG (Halk Savunma Birlikleri) güçlerinin Suriye'nin kuzeyinde Fırat nehrinin batısına çekilmesini istiyor.

Çarşamba günü ABD Devlet Başkanı Yardımcısı Joe Biden da YPG'nin nehrin batısına çekilmesini gerektiğini söylemişti.

Biden, aksi taktirde bu güçlerin ABD'den destek alamayacağını belirtmişti.

Reuters ve Anadolu Ajansı, Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandıkları haberlerinde, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bu sabah yaptığı telefon görüşmesinde, PYD/YPG güçlerinin Fırat'ın doğusuna çekilmekte olduğunu söylediğini bildirdi.

"Bu çekilmenin gerçekleşmesini hem bekliyoruz hem de an be an takip ediyoruz" diyen Işık şunları ekledi: "Bu hafta bu çekilmenin tamamlanması bizim için önemli. Suriye'deki problem başlamadan önce Menbic kime aitse onun olmalı."

Işık PYD'yi kontrolü altındaki alanlarda demografik değişiklik yapmakla da suçladı:

"Orada bir demografik değişikliğe kesinlikle taraf değiliz, Bunu arzu etmiyoruz. Orada nüfus yapısının değiştirilmesine yönelik bir takım hareketler var. Bunu önlemeliyiz.

"PYD çekilmediği zaman Türkiye bununla ilgili her türlü müdahale yapma hakkına sahiptir. PYD'nin mahallenin şımarık çocuğu tavrıyla 'Biz burada DAEŞ'le mücadele ediyoruz her istediğimizi yaparız' yaklaşımı Türkiye'nin çıkarlarını tehdit ediyordu.

YPG tarafından yapılan açıklamalarda ise Fırat'ın batısına geçme gibi bir karar almadıklarına buna sadece kendilerinin karar vereceği belirtildi.

PYD/YPG demografik değişiklik suçlamalarını ise reddediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ABDTürkiyeSuriye PYD FıratPYDSavunma Bakanı Fikri Işık ABDSuriye PYDBirlik Partisi)FıratIşıkTavırlarınıSuriyeKürt YPGSavunma Birlikleri)ABD Devlet Başkanı Yardımcısı Joe Biden

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24