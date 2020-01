'PYD çekilmezse Türkiye'nin müdahale hakkı var'

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD ile Türkiye arasında, Suriye'deki PYD'nin (Demokratik Birlik Partisi) iki hafta içinde Fırat'ın doğusuna çekilmesi konusunda mutabakat sağlandığını, PYD çekilmezse Türkiye'nin müdahale yapma hakkına sahip olacağını söyledi.

NTV'ye konuşan Işık, bu temasların ardından bir hafta geçtiğini belirtti ve "Şimdi bir haftası geçti, gelecek haftaya kadar çekilmeyi tamamlaması gerekiyor. Tavırlarını göreceğiz" dedi.

Türkiye Kürt YPG (Halk Savunma Birlikleri) güçlerinin Suriye'nin kuzeyinde Fırat nehrinin batısına çekilmesini istiyor.

Çarşamba günü ABD Devlet Başkanı Yardımcısı Joe Biden da YPG'nin nehrin batısına çekilmesini gerektiğini söylemişti.

Biden, aksi taktirde bu güçlerin ABD'den destek alamayacağını belirtmişti.

Reuters ve Anadolu Ajansı, Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandıkları haberlerinde, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bu sabah yaptığı telefon görüşmesinde, PYD/YPG güçlerinin Fırat'ın doğusuna çekilmekte olduğunu söylediğini bildirdi.

"Bu çekilmenin gerçekleşmesini hem bekliyoruz hem de an be an takip ediyoruz" diyen Işık şunları ekledi: "Bu hafta bu çekilmenin tamamlanması bizim için önemli. Suriye'deki problem başlamadan önce Menbic kime aitse onun olmalı."

Işık PYD'yi kontrolü altındaki alanlarda demografik değişiklik yapmakla da suçladı:

"Orada bir demografik değişikliğe kesinlikle taraf değiliz, Bunu arzu etmiyoruz. Orada nüfus yapısının değiştirilmesine yönelik bir takım hareketler var. Bunu önlemeliyiz.

"PYD çekilmediği zaman Türkiye bununla ilgili her türlü müdahale yapma hakkına sahiptir. PYD'nin mahallenin şımarık çocuğu tavrıyla 'Biz burada DAEŞ'le mücadele ediyoruz her istediğimizi yaparız' yaklaşımı Türkiye'nin çıkarlarını tehdit ediyordu.

YPG tarafından yapılan açıklamalarda ise Fırat'ın batısına geçme gibi bir karar almadıklarına buna sadece kendilerinin karar vereceği belirtildi.

PYD/YPG demografik değişiklik suçlamalarını ise reddediyor.