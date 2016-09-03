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"PYD, ABD bayrağını kalkan olarak kullanıyor" iddiası

"Militanlar, çevreye ABD bayrakları asarak bölgede Amerikan güçleri bulunduğu mesajı veriyor"

03 Eylül 2016 12:28

PYD'nin, Menbiç'in kuzeyindeki Rafi köyünde çevreye ABD bayrağı asarak bölgede Amerikan güçleri bulunduğu mesajı verdiği iddia edildi. PYD'lilerin, ‘ABD koruması' görüntüsünü olası saldırılara karşı kalkan olarak kullandığı öne sürüldü.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre;  haberine göre, Suriye'de Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç ilçesinde, PYD'nin çok sayıda militanı bulunuyor. İlçenin kuzeyindeki Rafi köyünde konuşlu militanlar, çevreye ABD bayrakları asarak bölgede Amerikan güçleri bulunduğu mesajı veriyor. İddiaya göre, militanlar, ‘ABD koruması' görüntüsünü olası saldırılara karşı kalkan olarak kullanıyor. 

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