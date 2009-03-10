Puyol 3 hafta yok



İspanya Ligi takımlarından Barcelona'nın kaptanı Carlos Puyol'un sahalardan 3 hafta uzak kalacağı açıklandı.



İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) lideri FC Barcelona'nın kaptanı Carles Puyol'un, sol ayak bileğindeki bir sakatlıktan dolayı 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.



La Liga'da geçen cumartesi günü Athletic Bilbao'ya karşı oynanan maçta sakatlanan İspanyol defans oyuncusu Puyol'un tedavisinin 3 hafta süreceği kulüp doktoru Ricard Pruna tarafından basına duyuruldu. Pruna, Puyol'un güçlü bir fiziğe sahip olduğunu da hatırlatarak, futbolcunun önümüzdeki günlerde tedaviye vereceği karşılığa göre iyileşme süresinin daha az zaman alabileceğini ifade etti.



İspanya Milli Takımı'nın ilk 11'inde daimi yer alan Puyol, kart cezalısı olmasından dolayı 28 Mart tarihinde Madrid'de oynanacak İspanya-Türkiye maçında zaten yer alamayacak olmasına rağmen teknik direktör Vicente Del Bosque'nin 1 Nisandaki Türkiye-İspanya maçını düşünerek Puyol'u kadroya alması bekleniyor.