Putin,yönetmen Oliver Stone’a 'gizli' ofisini gezdirdi; kahve servisi yaptı

‘The Putin Interviews’ (Putin Röportajları) belgeselinin yönetmeni Oliver Stone’a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kahve servis etti; daha önce hiçbir basın mensubunun girmediği “gizli” odaları gezdirdi. 60 yaşında buz hokeyi oynamaya başladığını ifade eden Putin, Stone’un “Sizi izlemeye geleceğiz” demesi üzerine “Tezahürat da yapmalısınız” talebinde bulundu.

Sputnik’te yer alan habere göre; ilk sahnenin çekimi başladığında Stone birkaç kez "Motor" dedi. Ancak Putin'in, tüm çağrılara rağmen salona girmemesi üzerine içeride bulunan çevirmen de Rusça olarak başladıklarını söyledi. Fakat Putin yine gelmedi, bu arada kameraya da göz kırptı.

Stone'un esprili bir dille "Başka bir toplantıya gitti" ifadesini kullanması üzerine Putin elinde iki fincanla içeriye girip "Efendim, kahveler hazır!" dedi.

Kremlin’in gizli odaları Stone’a açıldı

Filmin çekimleri sırasında, Stone'a Kremlin'de bulunan ve daha önce basının hiç görmediği odaları açıldı.

Stone, Kremlin'de Putin'in telefonlarını ve üzerinde ‘gizli' yazılı bir dosyanın bulunduğu bilgisayarının masaüstünü görme imkanı buldu.

ABD'li yönetmen daha sonra içerisindeki raflar, masalar, kanepeler, Meryem Ana ile İsa portresi bulunan ve bir oturma odasını andıran gizli ofisine davet edildi. Putin, Stone'a "Burası kağıtlarla dolu, belgelerle ilgili işlerimi burada yapıyorum. Kusura bakmayın biraz dağınık" dedi.

Peskov: Putin hiç sesini yükseltmez

Stone, röportaj sırasında Putin'le çalışmanın nasıl olduğunu ortaya koyan sorular da sordu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in hiç sesini yükseltip yükseltmediğini soran Stone'a "Hayır, asla" cevabını verdi.

​Putin de "Bağırdığınız zaman insanlar ne demeye çalıştığını iyi anlamaz" dedi.

“Damatlarımla münakaşa etmiyoruz”

Kızlarının siyasetle ilgilenmediğini belirten Putin "Onların da kendilerine ait bir aile hayatı var, zaman zaman görüşüyoruz" dedi.

Stone, daha sonra röportaj sonrası kızlarıyla yemek yiyeceğini belirten Putin'e, damatlarının onun görüşlerine karşı çıkıp çıkmadığı ve aralarında münakaşa yaşanıp yaşanmadığını sordu. Putin de "Münakaşa etmiyoruz, konuları tartışıyoruz" yanıtını verdi.

“Babam Başbakan olmadan iki ay önce ölmüştü”

Stone'a anne ve babasıyla ilgili de bilgi veren Putin, annesinin 1998, babasını da 1999 yılında öldüğünü söyledi. Putin "Babam başbakanlık görevime gelmeden 2 ay önce öldü. Başbakan bile olmadan önce doktorlarına ‘Benim başkanım gelecek' diyordu" ifadelerini kullandı.

Putin, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Leningrad kuşatmasında ağabeyinin kendisi doğmadan önce açlıktan öldüğünü de söyledi. Rus lider, İkinci Dünya Savaşı'nın anısının korunmasının kendisi için kişisel önem taşıdığını ifade etti.

“Bana tezahürat yapın”

Stone'un filminde Putin'in sporla ilişkisi de konuşuldu. Stone'un buz hokeyi oynarken onu izleyeceğini söylemesi üzerine Putin "Sadece izlemeyip bana tezahürat da yapmalısınız" ifadelerini kullandı.

Buz hokeyine 60 yaşındayken başladığını belirten Putin, yeni bir şeylere başlamanın her zaman ilginç olduğunu düşündüğünü de ifade etti.

Görüntüler'den bazıları şöyle:

