Putin'in Türkiye ziyareti ertelendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ekim'de yapılacak Türkiye ziyareti Kasım ayına ertelendi.

Rus kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le önceki gün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde konuyu ele aldığı ve Putin’in talebi üzerine de ziyaretin Kasım ayına alındığı kaydedildi. Erteleme ile ilgili herhangi bir gerekçe bildirilmedi.

Rusya lideri Putin 14-15 Ekim tarihlerinde iki ülke arasında ortak bakanlar kurulu gibi çalışan Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı için Türkiye’ye gelecekti. Kremlin bugüne kadar ziyaretle ilgili herhangi bir resmi teyitte bulunmamıştı. Putin’in Türkiye ziyaretinde ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin yanı sıra özellikle Suriye krizi ile ilgili konunun detaylı bir şekilde ele alınması bekleniyordu.

Başbakan Erdoğan Temmuz ayında gerçekleştirdiği Moskova ziyaretinde Suriye lideri Beşar Esad sonrası ile ilgili Putin’e bir teklifte bulunduklarını, kendilerinin de konuyu düşüneceklerini ifade etmişti. Ziyarette Rusya’nın en büyük bankalarından Sberbank’ın 3,6 milyar dolara Denizbank’ı alımı ile ilgili de nihai anlaşma imzalanacaktı. Sberbank Başkanı German Gref’in de katılacağı 15 Ekim akşam yapılacak tören de Putin’in Kasım ayında gerçekleştireceği ziyarete ertelendi.