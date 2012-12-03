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Putin'in Türkiye ziyareti başlıyor

Putin, İstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye-Rusya üstdüzey işbirliği konseyinin 3. toplantısına katılacak

03 Aralık 2012 11:03

Rusya lideri Vladimir Putin'in uçağı Atatürk Havalimanı'na indi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin arasında yapılacak görüşme öncesinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya geldi.
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.

Bu çerçevede Devlet Konukevi ve çevresinde, sabah saatlerinden itibaren güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

Özel harekat polisleri ve emniyet görevlileri, konukevi çevresinde kontrollerini sürdürürken, çevredeki yüksek binalarda keskin nişancılar görev yapıyor.

Putin'in güvenlik gerekçesiyle hangi güzergahı kullanacağı belli olmazken, muhtemel güzergahlarda da önlemler alındı.

Cumhurbaşkanlığı bomba imha ekibi görevlileri, konukevi etrafında kapsamlı bir araştırma yaptı. Dedektör köpek ''Ateş'' de bu aramalara katıldı. ''Ateş'', aldığı komutlara harfiyen uyarak hem basın araçlarını hem de çevredeki yeşil alanları aradı. Dedektör köpek tarafından araçların motor bölümlerinin içinin bile arandığı görüldü.

Konukevi önünde Devlet Başkanı Putin'in havalimanından Başbakanlık Ofisi'ne geçerken kullanması için bir limuzin hazır bekletiliyor

Vladimir Putin'in İstanbul'a gelişini haber yapmak amacıyla da birçok televizyon kanalı havalimanından canlı yayın yapıyor.

Bu arada, Devlet Konukevi'nin önündeki göndere Türk bayrağı ile birlikte Rusya bayrağı çekildi.


Önce Dışişleri Bakanları görüştü


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin’in yapacağı görüşme öncesinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya geldi.

 

Erdoğan-Putin görüşmesi Başbakanlık'ta

 

Başbakan Erdoğan ve Putin, Türkiye-Rusya 3. Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı’na katılacak.

Görüşmenin ardından 3. Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı yapılacak. Erdoğan ile Putin, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

3. Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı'na, bakanlar Ahmet Davutoğlu, Zafer Çağlayan, Taner Yıldız ve Mehdi Eker de katılacak.

Son 10 yılda ivme kazanan Türkiye-Rusya ilişkilerinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyaretİ, ilişkilere verdiği özel önemin işareti sayılıyor.

Ziyaretin en önemli gündem maddesinin ticari ilişkiler ile Suriye olması bekleniyor.

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