Putin'in Türkiye açıklamaları ne anlama geliyor?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel yıl sonu basın toplantısında Türkiye ile ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Vladimir Putin, Rus jetinin Türk liderlerin bilgisi dışında düşürülmüş olabileceği tezine kuşkulu baktığını ancak bu fikrinin Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesinden sonra değiştiğini söyledi.

Rus lider, Karlov suikastının, "yıkıcı güçlerin Türk devlet yapılanmasına sızmasının" bir yansıması olduğunu belirtti.

Putin ayrıca, Rusya, Türkiye, İran ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya gelmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Peki Putin'in bu açıklamaları ne anlama geliyor?

Astana'da yapılacak Suriye görüşmelerinde, Esad'ın rolü ne olacak?

BBC Rusça Servisi Editörü Famil İsmailov yorumladı.