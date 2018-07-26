Putin'in Trump'a hediye ettiği topta çıkan çip güvenlik incelemesinden geçirildi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Helsinki'de ABD Başkanı Trump'a verdiği Dünya Kupası için üretilen futbol topundan çip çıktı. Çip, ABD'de tarafından güvenlik incelemesinden geçirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Helsinki’deki ikili zirve görüşmelerinde ABD Başkanı Donald Trump’a verdiği futbol topunda bir çip olduğu ortaya çıktı. Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapılan zirvede, Putin, Rusya’nın ev sahibi olduğu FIFA 2018 Dünya Kupası’nda kullanılmış bir futbol topunu Trump’a hediye etmişti. Trump’ın Suriye konusunda bir soruda topun Rusya tarafında olduğunu söylemesi üzerine Putin, yanında getirdiği Dünya Kupası’nda kullanılmış bir futbol topunu Trump’a uzatarak, “Artık top sizde” demişti.

Bloomberg'ün aktardığına göre, Top ABD’de, bu çipin Rus bilgisayar korsanlarınca kullanılabileceği endişesine neden oldu. Ancak çip, yalnızca taraftarların cep telefonlarını yaklaştırarak futbol videolarına, yarışmalarına ve başka içeriklere erişmesini sağlıyor. ABD merkezli The Hill gazetesi topun ABD Gizli Servisi tarafından güvenlik incelemesinden geçtiğini yazdı.