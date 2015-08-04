Putin'in sözcüsünün 1 milyon 733 bin liralık saati Rusya'yı karıştırdı

Rusya’da önce Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus Ortodoks Kilisesi’nin lideri Patrik Kirill’in taktığı pahalı saatlerin ardından Putin’in sözcüsü Dmitry Peskov da taktığı saat nedeniyle yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Cumartesi günü 5 yıldır birlikte olduğu olimpiyat şampiyonu buz patenci sevgilisi Tatiana Navka ile Soçi’de lüks bir otelde düzenlenen törenle evlenen Peskov’un nikâhta koluna taktığı saat, muhalefet lideri Alexei Navalny’nin dikkatini çekti. ‘Richard Mille RM 52-01’ marka saatin değerinin 400 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 733 bin TL) olduğunu ve sadece 30 adet üretildiğini belirten Navalny, “Devlet başkanının sözcüsü yıllık gelirinin dört katı değerindeki bir saati nasıl takabiliyor” diye sordu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Peskov, 2014 yılında yıllık gelirinin 9 milyon 184 bin 358 ruble (yaklaşık 402 bin 873 TL) olduğunu açıklamıştı. Bu suçlamaya cevaben saatin eşinin hediyesi olduğunu söyleyen Peskov, “Saat gerçekten de çok pahalı. Ancak, bazılarının söylediğinden önemli oranda daha ucuz” dedi. Peskov, saatin parasını eşi tarafından ödendiğini söyledi ancak fiyatının ne kadar olduğunu açıklamayı “Kimsenin işi değil” diyerek reddetti. Sözcü Peskov daha önce kendisiyle değil ama Putin’le ilgili yolsuzluk iddialarıyla uğraşmıştı.

2012’de Rus muhalif grup Solidarnost, Putin’in sahip olduğu lüks saatlere dikkat çekmiş ve bunlardan bazılarının değerinin 500 bin doları bulduğunu vurgulamıştı. Rusya’daki saat skandalları sadece politikacılarla da sınırlı kalmamış, yine 2012 yılında Rus Ortodoks Kilisesi’nin lideri Patrik Kirill’in bir fotoğrafında kolundaki 30 bin dolarlık saati fotoşopla sildiği ortaya çıkmıştı. Skandal, saatin masadaki yansıması farkedilince patlamıştı.