"Putin'in sonu Hitler gibi olacak"

Kırım Tatarları lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu "Ruslar diyorlar ki ‘Kırım bizimdir.’ Bunu zamanında Hitler de söyledi. Hitler'in akıbeti malum. Ben inanıyorum ki, Putin’in akıbeti de Hitler gibi olacak’’ dedi.

NTV'de yer alan habere göre, Kanada temasları çerçevesinde Toronto’ya gelen Kırım Tatarlar lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ontario Eyalet Parlamentosu gönderine ilk kez Kırım bayrağı çekilmesi dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.



Kırımoğlu, Kanada'da çok sayıda Ukrayna kökenli vatandaş bulunduğunu ve ülkede temaslarının çok verimli geçtiğini söyledi.



Kanada’da da Ukrayna’nın politikalarına etki eden ciddi bir Ukrayna diasporası olduğunu anlatan Kırımoğlu, "Burada bulunduğum süre boyunca, Başbakan Justin Trudeau, Dışişleri Komitesi, milletvekilleri ve toplum üyeleri ile verimli görüşmeler yaptık. Trudeau, Temmuz ayında yapacağı Ukrayna ziyaretinde de Kırım Tatar Meclisi üyeleri ile bir araya gelmek istediğini söyledi" diye konuştu.



"Ukrayna Kırım Tatarları için önemli bir ülke"





Ukraynalıların, Kırım Tatarlarının davasına destek verdiğini ifade eden Kırımoğlu, Ukrayna'nın Kırım Tatarlarının davası için önemli bir ülke olduğunun altını çizdi.



Kırım Yarımadası'na yıllardır sahip olmak isteyenlerin bulunduğunu ve bunlardan birinin de Hitler olduğunu kaydeden Kırımoğlu, "Şimdi Ruslar diyorlar ki ‘Kırım Yarımadası bizimdir.’ Bunu zamanında Hitler de söyledi. Hitlerin akıbeti malum. Ben inanıyorum ki, Putin’in akıbeti de Hitler gibi olacak.’’ şeklinde konuştu.

"Jamala'nın şarkısı bizi anlatıyor"





Ukrayna adına Eurovision Şarkı Yarışması’na katılan Jamala'nın birinci olmasını da değerlendiren Kırımoğlu, şunları söyledi:



"Kırım Tatarlarını anlatan bu şarkının birinci olması bize iki şey anlatıyor. Birincisi, oy verenlerin çoğu gençler. Demek ki gençler sıradan pop şarkılarına değil de anlamı olan eserlere önem veriyor. İkincisi ise bu şarkı Kırım Tatarlarını anlatıyor. Bu şarkıyı dinleyenler merak edecekler. ‘Bu Kırım Tatarları kimdir’ deyip davamıza ilgi duyacaklar.’’



Törende Ukrayna kökenli bazı milletvekilleri ile Türkler, Azerbaycanlılar ve Kırım Tatar toplumu üyeleri de hazır bulundu.