Putin'in siyasi rakibine 30 gün hapis cezası

Rusya'da bir mahkeme muhalif lider Alexei Navalny'yi 30 günlük hapis cezasına çarptırdı. Navalny, protesto kanunlarına karşı gelmesi gerekçe gösterilerek suçlu bulundu. Verilen ceza, Navalny'nin gelecek ay yapılması planlanan hükümet karşıtı gösteriye liderlik etmesini engelleyecek. Protestonun hedefinde, hükümetin emeklilik reform planı var.

Cumartesi günü evinin dışında tutuklanan Navalny, 28 Ocak’ta düzenlenen, yetkililerin onaylamadığı bir protestoyla ilgili olarak suçlanmıştı. Yetkililerin protestoyu onaylaması gerektiği fikrini reddeden Navalny, kendisinin olaydan 6 ay sonra cezalandırılmasının nedeninin 9 Eylül’deki protestoya katılmasını önlemek olduğunu savundu.

Navalny kendisini yargılayan hakime, "Bu mahkeme benim emeklilik yaşının yükseltilmesi protestosuna katılmamam için oluyor. Siz ve ben de bunu biliyoruz" dedi.

Bu yıl Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılması yasaklanan Navalny, emeklilik yaşının erkeklerde 60'tan 65'e, kadınlarda da 55'ten 63'e yükseltilme planları protesto etmek istiyordu.

Anketler Rusların çoğunun emeklilik planını desteklemediğini ortaya koydu. Ayrıca anketlerde, planın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e olan desteğin azalmasına neden olduğu da ortaya çıkmıştı.