T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin'in siyasi rakibi gözaltına alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in siyasi rakibi Aleksey Navalny pazartesi günü Moskova'da gözaltına alındı

12 Haziran 2017 21:00

Rus muhalif lider Aleksey Navalny pazartesi günü gözaltına alındı. Navalny’in eşi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus muhalif liderin katılım çağrısında bulunduğu ancak izin verilmeyen bir protesto gösterisi öncesi Moskova’daki evinde gözaltına alındığını duyurdu.

Navalny’nin bir sözcüsü de neredeyse eş zamanlı olarak Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Rus liderin bürosunda elektiriklerin kesildiğini bildirdi.

Reuters haber ajansı da Moskova’daki bir metro istasyonunda Navalny’nin katılım çağrısında bulunduğu protesto gösterisine gitmek için yolda olan bir grup destekçisinin gözaltına alındığını duyurdu.

Navalny’nin eşi protesto gösterisinin gözaltılara rağmen iptal edilmediğini duyurdu.

41 yaşındaki Aleksey Navalny Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i en sert eleştiren siyasi rakiplerinden biri olarak kabul ediliyor.

Navalny şubat ayında da yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu. Kremlin’in bu sayede Navalny’nin 2018 seçimlerine aday olarak katılmasına engel olmaya çalıştığı öne sürülmüştü. Kremlin ise bu iddiaları reddetmişti.

ETİKETLER

Aleksey Navalnyputinrakipgözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24