Putin'in siyasi rakibi gözaltına alındı

Rus muhalif lider Aleksey Navalny pazartesi günü gözaltına alındı. Navalny’in eşi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus muhalif liderin katılım çağrısında bulunduğu ancak izin verilmeyen bir protesto gösterisi öncesi Moskova’daki evinde gözaltına alındığını duyurdu.

Navalny’nin bir sözcüsü de neredeyse eş zamanlı olarak Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Rus liderin bürosunda elektiriklerin kesildiğini bildirdi.

Reuters haber ajansı da Moskova’daki bir metro istasyonunda Navalny’nin katılım çağrısında bulunduğu protesto gösterisine gitmek için yolda olan bir grup destekçisinin gözaltına alındığını duyurdu.

Navalny’nin eşi protesto gösterisinin gözaltılara rağmen iptal edilmediğini duyurdu.

41 yaşındaki Aleksey Navalny Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i en sert eleştiren siyasi rakiplerinden biri olarak kabul ediliyor.

Navalny şubat ayında da yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu. Kremlin’in bu sayede Navalny’nin 2018 seçimlerine aday olarak katılmasına engel olmaya çalıştığı öne sürülmüştü. Kremlin ise bu iddiaları reddetmişti.