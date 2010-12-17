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Dünya

PUTİN'İN ŞAKASI: SIRAYLA UYUYORUZ MOSKOVA (A.A)

17 Aralık 2010 00:43

-PUTİN'İN ŞAKASI: SIRAYLA UYUYORUZ MOSKOVA (A.A) - 16.12.2010 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, ülkeyi yönetmek için Devlet Başkanı Dimitri Medvedev ile sırayla uyuduklarını, ülkenin durumundan emin olmak için Medvedev uyandıktan sonra uyuduğunu söyledi.   Putin, Rus televizyonlarından canlı yayımlanan ve ülkenin değişik yerlerinden gelen soruları yanıtladığı "yıllık soru-cevap" programında, "ülkenin doğudan batıya uçsuz bucaksız topraklarında saat farkından ötürü bir yerde gece iken ve herkes uyurken, diğer yerde sabah olabildiğini anımsatan ve "siz ve Devlet Başkanı uyurken ülkeyi kim yönetiyor?" diye soran bir izleyicinin bu sorusu okunduktan sonra, "sırayla uyuyoruz" dedi. Putin'in esprili yanıtı, kendisini izleyenlerce alkışlandı ve kahkahalarla karşılandı.   Putin-Medvedev ikilisinden hangisinin ülkenin gerçek lideri olduğu konusu hem Rus hem de dünya kamuoyunu sık sık meşgul ediyor. 

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