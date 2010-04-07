Putin'in popülaritesini kriz ve terör saldırısı düşürdü

T24 - Rusya'da geçen hafta düzenlenen terörist saldırılar ve küresel ekonomik krizin Başbakan Vladimir Putin'in popülaritesini düşürdüğü bildirildi.





Rus araştırma şirketi VTsIOM tarafından, geçen haftaki bombalı terörist saldırıların ardından Rusya çapında 1600 kişiyle yüz yüze yapılan ankette, Putin'e güvenenlerin oranı yüzde 53'ten 51'e indi.





Ekonomik krizin başlamasıyla birlikte kamuoyundaki desteği azalmaya başlayan Putin'in popülaritesi geçen yıl yüzde 67'lerden yüzde 53'e kadar gerilemişti.