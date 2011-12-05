-Putin'in partisinin oyu düştü MOSKOVA (A.A) - 05.12.2011 - Rusya'daki genel seçimlerde Vladimir Putin'in iktidardaki Birleşik Rusya Partisi, 238 milletvekili çıkardı. 2 Aralık 2007'deki parlamento seçimlerinde yüzde 64,1 olan oy oranı yüzde 47,3'e düşen Birleşik Rusya Partisi'nin 450 sandalyeli parlamentonun alt kanadı Duma'da milletvekili sayısı da 315'ten 238'e düştü. Oy oranını yükselten Komünist Parti 92 sandalye kazanırken Adil Rusya Partisi 64 milletvekili çıkardı. Vladimir Jirinovski'nin liderliğini yaptığı Liberal Demokratik Parti ise Duma'da 56 sandalyeye sahip oldu.