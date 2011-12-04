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Dünya

Putin'in partisi zafer ilan etti!

Rusya'da bugün yapılan genel seçimlerde, Vladimir Putin'in iktidardaki Birleşik Rusya Partisi zaferini...

04 Aralık 2011 02:00

T24 - Rusya'da bugün yapılan genel seçimlerde, Vladimir Putin'in iktidardaki Birleşik Rusya Partisi zaferini ilan etti. 



Birleşik Rusya Partisinden önceki Duma'nn Başkanı Boris Grizlov, televizyonda yaptığı açıklamada, ''Zafer için sizi kutluyorum'' diyerek, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, oy oranında düşüş olsa da Birleşik Rusya Partisinin Duma'da çoğunluğa sahip olacağını söyledi.

Bu arada, Merkez Seçim Kurulu Başkanı Vladimir Çurov, sayımı yapılan sandıkların yüzde 15'inden gelen ilk sonuçlara göre, Vladimir Putin'in Birleşik Rusya Partisinin oyların yüzde 45,3'ünü aldığını belirtti. 



 

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