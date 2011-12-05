-Putin'in partisi tek başına iktidar MOSKOVA (A.A) - 04.12.2011 - Rusya'da yapılan parlamentonun alt kanadı Duma seçimlerinde Başbakan Vladimir Putin ve Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'nin desteklediği iktidardaki Birleşik Rusya Partisi (BRP) geçen seçime kıyasla ciddi oy kaybına karşın tek başına iktidar olabilecek. Rusya Merkez Seçim Komitesi'ne göre oyların şu ana kadar yüzde 18'lik bölümünün sayımı tamamlanırken, BRP'nin 2 aralık 2007'deki parlamento seçimlerinde yüzde 64,1 olan oy oranı yüzde 47,3'e düştü. Komünist Parti'nin yüzde 11 civarındaki oy oranı yüzde 20,3'e yükseldi. Komünist Parti'yi aşırı milliyetçi Vladimir Jirinovski'nin liderliğini yaptığı Liberal Demokratik Parti (LPDR) yüzde 13,4 ve Adil Rusya Partisi yüzde 13,4 oy oranıyla takip etti. Ülke barajı yüzde 7 olan Rusya'da yüzde 6-7 arasında oy alan parti 2, yüzde 5-6 arasında oy alan parti ise parlamentoda tek bir sandalye ile temsil edilme hakkı elde ediyor. Seçim sonuçlarıyla ilgili ilk sonuçların açıklanmasının ardından başta Putin ve Medvedev olmak üzere siyasi parti temsilcilerinden açıklamalar da gelmeye başladı. Putin, Medvedev birlikte BRP'nin merkezinde düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, BRP'nin omuzuna yüklenen bütün zorluklara ve sorumluluğa karşın halkın yeniden birinci parti yaptığını belirterek, ''Bu ülkedeki gerçek durumu yansıtan optimal durum. Bu sonuca dayanarak ülkemizin istikrarlı bir şekilde gelişimini güvence altına alabiliriz'' dedi. BRP'nin listesinin başında yer alan Medvedev de Putin ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, ''Parti kavgaları batağına saplanmamış fonksiyonel bir parlamentoya ihtiyacımız var ve bunun için de güçlü bir Birleşik Rusya Partisine gereksinimimiz var. Ayrıca parlamentodaki partnerlerimizle dostça ilişkilere ihtiyacımız var'' diye konuştu. Mevcut sonuçlara göre çok daha karmaşık bir parlamento konfigürasyonuna sahip olacaklarını kaydeden Medvedev, ''Belirli konularda parlamentodaki diğer partilerle koalisyon ve anlaşma yapmak zorundayız. Bu normal bir durum, bu parlamenter sistem ve demokrasinin gereği'' ifadesini kullandı. BRP'nin İdare Konseyi Başşkanı Boris Grızlov yaptığı açıklamada, sonuçları hala izlemeye devam ettiklerini ve öncelikle Duma'da çoğunluğu almayı arzuladıklarını belirterek, ''Seçmenlerden destek aldık. Birleşik Rusya'nın iktidar partisi olarak kalacağını söyleyebiliriz. tüm seçmenleri ve parti çalışanlarını tebrik ediyorum'' dedi. Bugünkü seçimde oy oranını ciddi oranda artıran Komünist Parti Başkanı Gennadiy Züganov da, ''Kamuoyunu dağıtma çabalarına karşın ülke Birleşik Rusya'yı desteklemeyi reddetti. Ülke, Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in en fazla çöktüğü dönemde dahil hiçbir zaman bu kadar kirli bir seçim görmedi'' görüşünü dile getirdi. Liberal muhalif liderlerden Vladimir Rijkov ise yaptığı açıklamada, BRP'nin gerçek oy oranının yüzde ve 45 arasında olduğunu savunarak, ''Bu seçimlerin benzeri yok çünkü bunun sonucunda Medvedev, Putin ve iktidar partisine yönelik güven iflasının gölgesinde oldu. Gelecek yıl mart ayındaki devlet başkanlığı seçimi çok daha büyük bir siyasi krize dönüşecek. Ayrıca çok daha büyük bir oy protestosuna'' dedi. Siyasi analist Andrey Piontkovskiy de Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, bu seçimin iktidar açısından ''sonun başlangıcı'' olduğunu savunarak, ''Bu BRP ve ülke liderleri açısından prestij kaybını gösteriyor. Saygıdan ziyade nefret ediliyorlar. İnsanlar bıktı'' diye konuştu.