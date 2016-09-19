Putin'in partisi Duma seçimlerinden zaferle çıktı

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma seçimlerinde, yüzde 90'ı sayılan oylara göre iktidar partisi Birleşik Rusya yüzde 54.21 oy alarak çoğunluğu elde etti. Partinin genel merkezini ziyaret eden Rusya lideri Putin, "Belki her şeyde başarılı olunmuyor ama parti, işini samimi ve olabildiğince etkili bir biçimde yürütüyor" dedi.



Resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların 54.21'ini alan Birleşik Rusya partisi seçimlerde açık arayla önde. Komünist Partisi 13.63 oranında oy alırken, Liberal Demokrat Parti 13.28 oranında oy aldı.



Türkrus'da yer alan habere göre;

Duma seçimlerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi, "tarihi zaferle" çıktı. Katılımın yüzde 50'yi bulmadığı seçimlere ilişkin sonuçlar, iktidar partisinin oylarını arttırarak, Duma'da "salt çoğunluğu" koruyarak, hatta yeni seçim sistemi sayesinde rekor koltuk alıp "anayasayı değiştirecek mutlak çoğunluk" olan 300 milletvekiline ulaşarak çıkacağını gösteriyor.

Türkrus'da yer alan habere göre; daha az oyla daha çok milletvekili kazanılan böyle bir başarıyı Kremlin partisi, bugüne dek hiç gösterememişti.



Yani Putin'in partisi hem en zor zamanda oylarını yüzde 5'ten fazla arttırarak seçimi kazandı, hem de yeni seçim sistemi sayesinde oy oranının çok üzerinde milletvekili çıkararak 2018 devlet başkanlığı seçimi öncesi "kayıtsız şartsız" güç sahibi oldu.



Bu sabah 09.30 itibarı ile verilen resmi sonuçlar, oyların yüzde 90'ı sayıldığında katılım oranının yüzde 47,9 olduğuna işaret ediyor.



Birleşik Rusya'nın yüzde 54,21 oya ulaştığı açıklandı. 2011 seçimlerinde oran yüzde 49 idi.



Bu sonuç, ilk kez karma sistemle yapılan seçimde 450 koltuktan parti listelerine ayrılan 225 koltuğun 203'ünü Birleşik Rusya'nın alacağını gösteriyor. Dar bölge sisteminde de iktidar partisinden isimler ağırlıklı kazanıyor. Şu anki hesap bu 225 koltuktan 190'ını Birleşik Rusya'nın alacağı yolunda.



Bu seçimde, 225 milletvekili nisbi temsil yöntemiyle, diğer 225 milletvekili ise tek kişilik dar bölge yöntemiyle seçiliyor.



RİA Novosti ajansı, parti listesi ve tek kişilik dar bölge sisteminde Birleşik Rusya adaylarının 450 milletvekili Duma'da yüzde 76 oranında koltuk sahibi olacağı hesabını yaptı. Yani bu durumda yüzde 54 civarındaki oy ile yüzde 76 koltuk sonucu çıkıyor. Bu hesabın gün içinde netleşmesi bekleniyor.



İlk sonuçlarda 3. parti durumuna gerileyen Komünist Parti'nin yüzde 13,53 oyla ikinci olduğu bildirildi. Ancak yüzde 13,28 oy alan Jirinovski'nin LDP'si ile arada kayda değer fark kalmadı. Komünistlerin 2011 seçiminde oyu yüzde 19,19 idi. Jirinovski ise yüzde 11,6 oy almıştı.



Yüzde 5 barajını aşarak Duma'ya giren son parti ise yüzde 6,17 alan Adil Rusya oldu.

Putin: Zafer

Oyunu Moskova'da kullanan Başkan Putin'in, seçim sonuçları netleşince Birleşik Rusya Partisi'nin genel merkezini Başbakan Medvedev ile birlikte ziyaret etti. İki lider, partinin seçimi kazanmasını "zafer" diye niteledi.

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