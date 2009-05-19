Putin'in 'özel' cipi pahalı bulundu

Tempo24



Putin'in Erdoğan'la görüştüğü Soçi'de basına gösterdiği 15 bin dolarlık Lada cipin aksesuarsız satış fiyatı 8 bin dolarmış



Rusya Başbakanı Vlamidir Putin’in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Soçi'deki Riviera Sarayı'nda yapılacak görüşmesi öncesinde Türk ve Rus gazetecilere tanıtmış ve fiyatının 15 bin dolar olduğu açıklanmıştı.



Turkrus.com sitesinin haberine göre ise aracın normal fiyatı 256 bin ruble yani 8 bin dolar… Haberini Pravda gazetesine dayandıran site, Putin için yapılan özel eklemelerle fiyatı 15 bin dolara yükselen Lada marka cipin "pahalı" bulunduğunu yazdı. Sitede, Putin’in cipine sonradan takılan aksesuarlar bir bir işaretlenerek gösterildi.



Putin, bir gazetecinin “Niva'nın bu modelini beğeniyor musunuz” sorusuna, 'Elbette beğeniyorum. Buyrun, kullanabilirsiniz' yanıtını vermişti.



A.A kameramanı Abbasov'un bu arabanın Türkiye'de satılıp satılmadığını sorması üzerine Putin, “Bu araba birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de oldukça fazla satılmakta. Vaz otomobilinin ürettiği bu araba yurtdışında en fazla satılan model. Sürüşü oldukça yumuşak' dedi.



Putin, bu aracın fiyatının normallerinden daha pahalı olduğunu, ancak bu arabayla rahatlıkla balık avlamaya gidilebileceğini söyledi. Abbasov'un Türk gazeteciler adına arabayı kullanıp kullanamayacağı sorusu üzerine Putin, kullanması için arabanın anahtarını A.A kameramanına verdi. Abbasov, Putin'in arabasıyla sarayın bahçesinde küçük bir deneme sürüşü yaptı.

