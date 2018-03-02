Putin'in nükleer çıkışı ABD'yi "şaşırtmadı"

NATO'nun füze savunma sistemlerini "işlevsiz" kılacak bir dizi yeni stratejik nükleer silah denemesi yaptıklarını duyuran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yanıt geldi.

Söz konusu nükleer silahların hava savunma sistemlerince önlenemeyecek kapasitede ve dünyanın tüm noktalarına ulaşabilecek menzilde olduğunu belirten Putin'in açıklamalarının ABD Savunma Bakanlığını "şaşırtmadığını" ifade eden Pentagon Sözcüsü Dana White, "Rusya'yı uzun süredir izliyoruz... Amerikan halkı tamamen hazırlıklı olduğumuz konusunda müsterih olsun" dedi.

White, Amerikan füze savunma sisteminin hiçbir zaman Rusya ile ilgili olmadığını sözlerine ekledi.

White'ın bu açıklaması Avrupa'daki füze savunma sistemlerinin başından beri Rusya'dan değil, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerden gelebilecek tehditlere karşı kurulduğunu savunan ABD'nin söylemiyle örtüştü.

ABD'ye gözdağı mı verdi?

Rusya Devlet Başkanı Putin uluslararası kamuoyunda gündem yaratan açıklamalarını, 18 Mart'ta gerçekleşecek olan devlet başkanlığı seçimleri öncesinde yaptı. Seçimleri kolaylıkla kazanacağı tahmin edilen Putin bu konuşmasında ayrıca, Moskova'nın müttefiklerine yapılacak olası bir nükleer saldırının, Rusya'ya yapılmış sayacaklarını ve anında karşılık vereceklerini belirtti.

Özellikle Suriye konusunda Washington ile görüş ayrılığı yaşayan Putin'in bu çıkışı, ABD'ye verilmiş bir gözdağı olarak yorumlandı.

rtr,AP/CÖ,BÖ

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