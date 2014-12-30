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Dünya
Deutsche Welle

Putin’in muhalifi gözaltına alındı

Putin'in tanınmış muhaliflerinden Aleksey Navalni ev hapsinde olmasına karşın bir protesto gösterisine katılmak üzere evden çıkınca gözaltına alındı.

30 Aralık 2014 21:13

Rus polisi başkent Moskova'daki Maneşnaya Meydanı yakınlarında Aleksey Navalni'yi
gözaltına aldı. Navalni Twitter hesabı üzerinden “Ev hapsim var ama bugün mutlaka
yanınızda olmak istiyorum, bu yüzden yola çıkıyorum” diye yazdı.
38 yaşındaki avukat ve blog yazarı Aleksey Navalni, kardeşi Oleg ile birlikte bugün hapis
cezasına çarptırılmıştı. Moskova'daki bir mahkeme iki kardeşi Fransız kozmetik devi
Yves Rocher'in ürünlerini dağıtırken, şirketi yaklaşık yarım milyon euro zarara
uğratmaktan suçlu bulmuştu. Aleksey'in 3 yıl 6 aylık hapis cezası tecil edilirken, kardeşi
Oleg'in yine 3 yıl 6 ay olarak hükmedilen cezası tecil edilmedi. Karara tepki gösteren
Aleksey Navalni, taraftarlarını protesto gösterileri düzenlemeye çağırmıştı. Kremlin
yakınlarında düzenlenen gösteriye izin verilmemişti.
Şubat ayından beri ev hapsinde bulunan Navalni'nin aldığı ceza Avrupa Birliği tarafından
da eleştirildi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica
Mogherini “Kararın arkasında siyasi bir motivasyon var gibi görünüyor” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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