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Dünya
Deutsche Welle

Putin'in Macaristan ziyareti Budapeşte'de protesto edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Macaristan'ı ziyaret ediyor. Ukrayna krizinden Putin'i sorumlu tutan yüzlerce Macar dün başkent Budapeşte'de bir protesto gösterisi düzenledi.

17 Şubat 2015 11:52


Putin karşıtı gösteriye yaklaşık 2 bin kişi katıldı. "Putin'e hayır, Avrupa'ya evet" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna krizine rağmen Putin'i ülkeye davet etmiş olmasını eleştirdiler.

Göstericiler, Macaristan'ın Batı'ya ait olduğunu sergilemek için sembolik eylem güzergâhı olarak, şehrin doğusundan batısına doğru yürüdüler.

Putin'in Budapeşte temaslarında enerji konusunun öne çıkması bekleniyor. Siyasi gözlemciler Putin'in Macaristan ziyaretiyle "Ukrayna krizine rağmen AB ve NATO bünyesinde hâlâ dostları olduğunu ortaya koymak istediğine" dikkat çekiyor. Orban hükümeti, Moskova'ya yakınlığı nedeniyle tepki çekiyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel bu ay başında yaptığı Macaristan ziyaretinde Viktor Orban'ı eleştirmiş, muhalefete karşı daha hoşgörülü olmaya çağırmıştı .

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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