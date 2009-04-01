Putin'in köpeği obur çıktı

Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in köpeği Koni, iktidar partisinin liderleri için hazırlanan yiyecekleri mideye indirdi.



Partiden üst düzey yetkililer, özel bir toplantı için Putin'in başkent Moskova dışında Novo-Ogaryovo'daki konutunda bir araya geldikleri ve gıda sanayiye yardım konusunda sohbet ettikleri sırada, Putin'in siyah Labrador cinsi köpeği Koni, konuklar için hazırlanan yiyeceklerin bulunduğu odaya dalarak, her şeyi silip süpürdü.



Putin'in korumalarından biri de manzarayı görünce, "Koni her şeyi yemiş" diye bağırdı.



Vladimir Putin'in sözcüsü de, Koni'nin, bazı pasta, kurabiye ve tatlıları yediğini söyledi.

