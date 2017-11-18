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Dünya

Putin'in konvoyuna 50 bomba ihbarı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in kullandığı yol güzergahına 50 bomba ihbarı yapıldı

18 Kasım 2017 18:07

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, St. Petersburg gezisindeki kullandığı yol güzergahına 50 bomba ihbarı yapıldığını açıkladı.

HaberTürk'te yer alan habere göre, tüm ihbarların asılsız olduğunu belirten Peskov, "Telefon teröristleri gün boyunca eşek şakası yaptı. Putin'in konvoyu dahil olmak üzere çeşitli yerlerde ve ziyaret etmesi beklenen yerlerin çevresindeki tesislerde bulunduğu iddia edilen 50 veya daha fazla bomba ihbarı yapıldı" dedi.

Peskov, ihbarda bulunan kişilerin kimliklerinin tespit edilemediğini, kişilerin yurt dışında ikamet edebilme ihtimallerinin yüksek olduğunu belirtti.

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