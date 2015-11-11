"Putin'in kızı 2 milyar dolarlık servete sahip!"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki kızını basından uzak tutmaya çalışırken Reuters Haber Ajansı, Katerina Tikhonova’nın (29) aslında Putin’in küçük kızı olduğunu, bir bankerin oğluyla evli olan Katerina ile eşinin 2 milyar dolarlık bir servete sahip olduğunu iddia etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, dünyanın en güçlü kişileri arasında yer alan Rus lider Putin’in ailesi Batı basınının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Putin’in kızları Maria ve Katerina genellikle ülke medyasında haber olmuyor ve neler yaptıkları fazla bilinmiyor. Reuters’ın özel araştırmasına göre yaşça Maria’dan küçük olan Katerina, Moskova elit tabakası içinde hızla parlayan yıldız. Ajans, Rusya’nın önde gelen bankalarından Gazprombank’ın başkan yardımcısı Andrey Akimov’a dayandırdığı haberinde Katerina’nın Tikhonova soyadını kullandığını yazdı.

Rus blog yazarı Oleg Kaşin de geçen ocakta Katerina’nın Moskova Devlet Üniversitesi’nde faal olduğunu ve ‘Tikhonova’ soyadını aldığını yazmıştı. Bu soyadı Katerina’nın büyükannesi Yekaterina Tikhonovna Shkrebneva’nın adından türetilmiş. Katerina, Moskova Devlet Üniversitesi’nde devletin fonladığı projeleri yönetiyor. Üniversitede yapılacak işler için milyonlarca dolarlık ihalelere imza atan Katerina’nın bu faaliyetlerden kişisel kazanç elde ettiğine dair bir işaret yok. Okulda üst düzey bir görevi olan Tikhonova kampüsü büyütmek için tahsis edilmiş 1.7 milyar dolarlık bütçe planını yönetiyor. Projeler arasında genç bilim insanlarını desteklemeyi amaçlayan ‘Innopraktika’ adlı bir girişim de var. Mütevelli heyeti üyeleri arasında petrol devi Rosneft’in başkanı Igor Selchin ile Gazprombank’tan Andrey Akimov var.

Eşi milyarder iş adamı

Bu yılın başında ise Reuters, Katerina’nın kendisini Putin’in eski arkadaşlarından Nikolai Şamalov’un oğlu Kirill Şamalov’un (33) eşi olarak tanıttığını öğrendi. Baba Şamalov, Bank Rossiya adlı bankanın ortağı. Reuters’ın mali uzmanlarına göre ise Kirill Şamalov ve eşi Katerina, aşağı yukarı 2 milyar dolar değerinde şirket varlığına sahip. Servetlerinin esas kaynağı Şamalov’un yine Putin’in eski bir arkadaşı olan oligark Gennady Timchenko’dan, sahibi olduğu büyük bir doğalgaz ve petrokimya şirketi olan Sibur’un yüzde 21’lik hissesini almasından kaynaklanıyor. Reuters’a göre Katerina-Kirill çiftinin sahip olduğu varlıklar arasındaFransa’nın sahil kasabası Biarritz’de bulunan ve değeri 3.7 milyon dolar olan bir villa yer alıyor. Bu mülk de Timchenko’dan alınmış. Forbes dergisine göre Timchenko 11.9 milyar dolarlık servetiyle dünyanın 118, Rusya’nın ise 9’uncu en zengin kişisi.