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Dünya

Putin'in kaplanı, keçilere saldırdı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Sibirya-Çin sınırında doğaya saldığı kaplan, Çin'in kuzeydoğusundaki keçilerin ölümünden sorumlu tutuluyor

28 Kasım 2014 21:58

Çin ’in Xinhua haber ajansı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Mayıs'ta Sibirya’nın Çin’e komşu Priamurye bölgesinde doğaya saldığı Ustin adındaki kaplanın iki keçi öldürdüğünü duyurdu. Keçilerin kafataslarında insan parmağının gireceği büyüklükte delikler tespit edildi. 

Al Jazeera'nin haberine göre, Borya, Kuzya, Ustin, Svetlaya ve Ilona adındaki beş kaplan yavrusu 2012’de Sibirya’nın güneyinde açlıktan ölmek üzereyken bulunmuştu. Priamurye bölgesindeki doğal parka getirilen kaplanların bakımı için Putin’in talimatıyla 435 bin 500 dolar harcanmıştı. Ekstrem sporlar ve vahşi hayvanlara ilgisi olduğu bilinen Rus lider tarafından Mayıs'ta doğaya bırakıldı.

 

En son 11 Ekim'de saldırmıştı

 

Üzerlerinde izleme cihazı olan kaplanlardan Ustin ve Kuzya’nın Ekim'de Çin sınırından geçtiği belirtildi. Nesli tükenmekte olan Amur cinsi kaplanların hayatlarını kaybetmemesi için bölgedeki kaplanlar toplanmıştı. Kuzya son olarak 11 Ekim’de Rusya sınırı yakınlarındaki Heylunzyan köyündeki bir kümese saldırmıştı.
Uzmanlar, Amur kaplanlarının sayısının Sibirya’da 500’den az olduğunu söylüyor. Her yıl en az 40 Amur kaplanı kaçak avcılığa kurban gidiyor. Rusya, 2010 yılında bu özel türü korumak amaçlı bir program başlatmıştı.

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