Putin'in hayatının hatası bu kızları tutuklatmak oldu

Rusya lideri Putin, Pussy Riot isimli rock grubu yüzünden tam bir halkla ilişkiler kâbusu yaşıyor. Dört aydır tutuklu olan kızlara Sting gibi ünlü rock yıldızları ve Rusya’nın entelektüelleri sahip çıktı.

Milliyet'in haberine göre, Rusya’da geçen şubat ayında 5 kız bir kiliseye girip yüzlerinde maskelerle Vladimir Putin karşıtı bir şarkı söylemeye başladı. Yalnızca 1 dakika süren bu yaratıcı protesto gösterisinin yankıları ise hâlâ devam ediyor.

Pussy Riot isimli rock grubunun üç üyesi mart ayında gözaltına alındı. Dört aydır bekledikleri mahkeme geçtiğimiz hafta başladı. Haklarında holiganlık yapmaktan 7 yıla kadar ağırlaştırılmış hapis cezası isteniyor. Ancak Fransız AFP ajansının Rusya’da görüştüğü muhaliflerin ve uzmanların hepsi aynı şeyi söylüyor: Putin bu kızlarla uğraşarak hayatının hatasını yaptı.

Halkın yarısı karşı çıkıyor

Rusya’da bir dönem başbakanlık yaptıktan sonra üçüncü kez devlet başkanlığına gelen Vladimir Putin’in ilk işi muhalefet yapmayı daha da zorlaştıracak yasalar çıkarmak oldu. Bu yasaların ilk kurbanı da Pussy Riot grubunun kızlarıydı. İlk gözaltına alındıklarında anketler halkın yüzde 46’sının bu kararı desteklediğini gösteriyordu. Ancak uzayan yargılama süreci her şeyi tepetaklak etti. Yeni anketler halkın yüzde 50’sinin kızların yargılanmasını olumsuz yorumladığını gösteriyor.

Sting ve Red Hot Chili Peppers gibi dünyaca ünlü müzisyenler genç kızlara sahip çıktı. Rusya’da 100 sanatçı ve entelektüel kızların serbest bırakılması için ortak bir bildiri yayınladı. Bu isimler arasında Putin’in tekrar seçilmesini destekleyen isimlerin de olması değişen havanın en önemli işareti oldu. Eurovision şarkı yarışmasında Rusya’yı temsil eden ninelerden biri de Pussy Riot grubunu desteklediğini açıkladı. Şimdi analistler Putin’in bir halkla ilişkiler kabusuna dönen bu karardan nasıl geri adım atacağını merak ediyor.