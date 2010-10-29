Putin'in gözü neden morardı?

T24 - Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in yüzünde morlukla kameraların karşısına çıkması merak uyandırdı. Ancak Kremlin'e göre Rus liderin gözünde morluk yok.



Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in yüzündeki morluk, hasta olduğu ya da estetik ameliyatla yüzünü kaldırttığı söylentilerine yol açtı.

Pazartesi günü Ukrayna'yı ziyaret eden 58 yaşındaki Putin, gazetecilerin karşısına yüzündeki ağır makyaja rağmen dikkat çeken morarmış bir gözle çıktı.

Bazıları, siyah kuşak judocu olan Putin'in antrenman sırasında yüzüne bir darbe almış olabileceğini söylüyor.

Ancak Rusya Federasyonu Başbakanlığı, Putin'in gözünde morluk olmadığını savundu. Başbakanlık, bunun yorgunluk izleri olduğunu öne sürdü ve yetersiz ışıktan kaynaklanan bir yanılsamanın söz konusu olduğunu belirtti.

Rus Kommersant gazetesinin Kremlin muhabiri Andrei Kolesnikov, "Ukraynalı, Rus ve Batılı gazeteciler, sadece birşeye odaklanmış durumdalar; Başbakan'ın gözündeki morluğu merak ediyorlar. Bu gerçekten zorlu bir karşılaşmada mı oldu? Dikkatli bir şekilde kapamaya çalışmışlar ama kimsenin dikkatinden kaçmadı." diyor.

Ukrayna'da yayın yapan TCH, Putin'in ülkeye morali bozuk olarak geldiğini ve elmacık kemiğinde büyük bir morluk olduğunu belirtti. Televizyona göre, Rusya Başbakanı'nın yüzünde belirgin bir şişlik vardı ve bu izler makjayla örtülmeye çalışılmıştı.

Associated Press ajansına göre, Putin Kiev'deki basın toplantısını erken bitirdi ve programındaki akşam yemeği iptal edildi.

Ertesi gün Moskova'ya dönüşünde Putin'in yüzü normal görünüyordu. Bazı gazetecilere göre, Putin'in yüzündeki şişlik 24 saat içinde inmişti.



