Putin'in gözdesi Natalya Poklonskaya siyasete mi giriyor?

Kırım’ın Ukrayna’dan koparılarak Rusya’ya bağlanması sürecinde ünlenen ve geçtiğimiz ay tümgeneralliğe yükseltilen Kırım Başsavcısı Natalya Poklonskaya'nın Birleşik Rusya Partisi'ne gireceği öne sürüldü.

3'üncü Sınıf Adalet Danışmanı unvanını alan Kırım Başsavcısı Natalya Poklonskaya’nın, Birleşik Rusya Partisi’ne gireceği ve “büyük olasılıkla” 2016’daki seçimlerde parlamentoda bir sandalye alacağı iddia edildi.

Rus gazetesi Izvestia’nın haberine göre, Birleşik Rusya Partisi’nden üst düzey bir yetkili, gazeteye yaptığı açıklamada partinin seçim kampanyasını planlamaya başladığını ve bu kapsamda Poklonskaya’yla çalıştıklarını söyledi. İsmini vermek istemeyen kaynak, “Doğal olarak, parti ve ülke için iyi olacak insanları değerlendiriyoruz, Natalya Poklonskaya gibi” ifadesini kullandı.

Gazetede, Kırım Başsavcısı’nın meclis kariyeri için hazırlıklara başladığı belirtilirken, Rusya halkının Poklonskaya’yı, “Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasıyla özdeşleştirdiği” ve dolayısıyla geniş bir destek alabileceği vurgulandı. Stratejik İletişim Merkezi’nin başkanı, analist Dmitry Abzalov, konu hakkında yaptığı açıklamada, Poklonskaya’nın meclise girmesinin önündeki en büyük engelin, Kırım Başsavcısı olacak yeni birini bulmak olduğunu ifade etti. Analist, “Birçok kişi bu görevi riskleri nedeniyle reddetti ve bir savcının yeteri kadar otoritesi ve aynı zamanda ilgi çekici bir imajı olması gerekiyor” dedi.