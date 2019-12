Putin'in gerildiği anlar

Türkiye ve Rusya'dan dünyaya net mesaj

Putin: Karabağ için gerekeni yapmaya hazırız

'Putin muhabiri'



Herkes Rusça anlıyor mu?

Tabii ki problemler var

Türk basını, haberi daha ziyade Putin'in "Karabağ için gerekeni yapmaya hazırız" şeklindeki sözlerini ve iki liderin dünyaya net bir işbirliği mesajı verme gayretini ön plana çıkararak sundu. Turkrus.com haber sitesinde iki liderin buluşmasına farklı bir açıdan bakıldı. Turkrus.com'un haberinde öne çıkan unsur, Putin'in basın toplantısı sırasında gerildiği anlar oldu.Sitenin haberi şöyle:Putin-Erdoğan zirvesi Rus medyasında yer bulduğu kadar Türk basınında yer bulmadı... Pazar günü önde gelen Türk gazetelerinin çoğunda ana sayfada haber ya yoktu, ya da en altlardaydı...Rus TV’leri haberi görüntülü olarak sık sık verdi, bugün de medyada görüşmeler ve basın toplantısı sırasında yaşananlarla ilgili ilginç notlar ve Putin’in sinirlendiği anlar var:Kommersant gazetesinin “Putin muhabiri” olarak bilinen deneyimli ismi Aleksandr Kolesnikov Soçi’den yazdığı haber izlenimde Erdoğan’ın görüşmeye geç geldiğini belirtiyor. İki liderin üç saatten fazla görüştüğünü, Putin’in “Konuştuğumuz her konuda anlaştık” dediğini aktaran yazar, ana konun doğalgaz olduğunu hatırlatıyor. Yazıda, “Güney Akım”ın Karadeniz’in altından Bulgaristan’a döşenirken Türk sularından geçmesine karşı çıkmayan Erdoğan’ın başlangıçta “Mavi Akım varken, ikinci hat döşenebilecekken neden Güney Akım’a ihtiyaç duyulduğunu anlamadığı” savunuluyor.Bu arada basın toplantısında Türk ve Rus gazetecilerin sorularını hep Putin’e yöneltmelerinden kaynaklanan sıkıntı da öne çıkarılıyor. Bunun üzerine Putin’in “Bir şeye dikkatinizi çekmek isterim, basın toplantısında iki başbakan var” hatırlatması yaptığı, bu sözünün Türkçe’ye çevrilmesi için beklediği, ancak sessizlik olunca “Gördüğüm kadarıyla burada herkes Rusça anlıyor, değil mi?” dediği ve sıkıntılı anlar yaşandığı belirtiliyor.Dağlık Karabağ konusunda önemli bir açıklama yapılmadığı belirtildikten sonra, Putin’in sinirlendiği bir an da şöyle aktarılıyor. “Rusya ile Türkiye’nin neden TIR geçiş belgeleri konusunda anlaşamadıkları” sorusu üzerine Putin’in sinirlenip şu cevabı verdiği belirtiliyor:“Problemler mi diyorsunuz? Tabii problemler var. Problemin olmadığı tek yer, hiçbir şeyin yapılmadığı yerdir. İnsanların tıpkı biz ve Başbakan gibi (Erdoğan’ı kastediyor) çalıştığı yerde tabii ki problemler de var. Siz biliyor musunuz her kış Türkiye’ye gaz sağlayan partnerler (İran, Azerbaycan kastediliyor) kendi gerekçeleriyle gaz sevkiyatını kesiyorlar? Ve her yıl Türk partnerlerimizin talebiyle sevkiyatı arttırıyoruz, Türk işadamlarının, sanayisinin kesintisiz çalışmasını sağlamak için.