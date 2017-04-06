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BBC Türkçe

Putin'in 'eşcinsel palyaço' fotoğrafına yasak

Rusya Adalet Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'eşcinsel bir palyaço' olarak gösteren fotoğrafı "yasaklı içerik" listesine aldI

06 Nisan 2017 19:20

Rusya Adalet Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eşcinsel bir palyaço olarak gösteren fotoğrafı "yasaklı içerik" listesine aldı.

Bakanlık listede, geçen yıl bir mahkeme tarafından yasaklandığı belirtilen fotoğrafın kopyasına yer vermedi.

4074 maddenin bulunduğu listede 4071'nci sırada yer alan fotoğrafa ilişkin, "Gözleri ve dudakları makyajlı, eşcinsellik karşıtı bir mesajın yer aldığı ve Rusya Federasyonu Başkanı'nın standart dışı bir cinsel yönelimi olduğunu ima eden fotoğraf" ifadelerine yer verildi.

Moscow Times gazetesi, tarifi yapılan fotoğrafın 2013'te hükümetin çocuklara eşcinsel propagandayı yasaklamasından sonraki gösterilerde taşınan poster olduğunu yazdı.

Haberde, fotoğrafı sosyal medyada yayımlayan bir kişinin, geçen yıl mahkeme tarafından "tedavi için" psikiyatri kliniğine gönderildiği belirtiliyor.

Bu ve Putin'i eşcinsel olarak gösteren başka fotoğraflar son birkaç yıl içinde internette sıkça paylaşıldı.

Fotoğraflardan birinde, Putin ve 2015'te transseksüllerin araba kullanmasını yasaklayan Başbakan Dimitri Medvedev, eşcinsel bir çift olarak yansıtılıyor.

Bir Kremlin sözcüsü, resmi TASS ajansına açıklamasında Putin'i eşcinsel palyaço olarak gösteren fotoğrafı görmediğini ancak "Putin'in bu fotoğraftan rahatsız olmadığından emin olduğunu" söyledi.

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