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Dünya

Putin'in danışmanından tartışılacak iddia: IŞİD'i MOSSAD eğitti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlarından Aleksander Prokhanov, IŞİD’in ABD'nin elinde bir araç olduğunu söyledi

09 Aralık 2014 20:09

Gazeteci-yazar Aleksander Prokhanov, IŞİD’in İsrail gizli servisi MOSSAD tarafından eğitildiğini ileri sürdü.

CNNTürk'ün haberine göre, Vladimir Putin'in danışmanlığını da yapan Prokhanov, MOSSAD’ın ajanlık tecrübelerini IŞİD’e aktardığını, aynı zamanda İsrail ordusundan danışmanların da teröristlere destek verdiğini ifade etti.

 

'IŞİD, ABD'nin elindeki araç'

 

IŞİD’in ABD’nin Ortadoğu politikalarının yan ürünü olduğunu söyleyen Prokhanov, “IŞİD, ABD’nin elinde olan bir araçtır” dedi.

Prokhanov, “Bize karşı ilk terör saldırısını sadece birkaç gün önce Çeçenistan’da başlattılar” dedi ve IŞİD’in İslam ideolojisini eleştirdi.

IŞİD geçtiğimiz eylül ayında yayınladığı bir videoda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a ve müttefiki konumundaki Putin’e tehdit yağdırmıştı.

 

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