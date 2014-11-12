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Dünya

Putin'in Çin First Lady’si Liyuan'a şal jesti sansürlendi

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılan Putin, Çin'de gündem oldu

12 Kasım 2014 11:58

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zamanında Almanya Başbakanı Angela Merkel’e sergilediği centilmence davranışı Çin lideri Şi Cinping’in eşi Peng Liyuan’a tekrarlayınca Çin’de günün konusu oldu.

Çin'de devam eden Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılan Putin’in Çin First Lady’si Peng Liyuan'a üşümemesi için paltosunu vermesi ülkeyi karıştırdı. Çin medyası, Devlet Başkanı Peng Liyuan’ın isteği üzerine bu görüntüleri sansürlemek zorunda kaldı.

Olay Çin’in zirveye katılan liderler onuruna eşleri ile birlikte verilen akşam yemeğinde meydana geldi. Çin’in First Lady’si protokol gereği bir süre önce eşinden ayrılan ve bekar olan Rusya Devlet Başkanı Putin’in sol tarafında oturdu. Sağ tarafında ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping vardı. Gecenin soğuk olması üzerine First Lady Peng Liyuan’ın üşüdüğünü gören Putin yerinden kalkarak paltosunu nazik bir şekilde onun üzerine serdi. Bu harekete şaşıran bayan Liyuan Putin’e ayağa kalkarak kendisine teşekkür etti. Bu sahne Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in hoşuna gitmedi. Devlet televizyonu ve gazetelere talimat veren başkan Xi Jinping bu hareketin görüntülerinin yayınlanmamasını sağladı.

Yaşanan bu olay Avrupa basınında ise büyük ilgi gördü. Gazeteler Çin Devlet Başkanı’nın bekar olan Putin’in bu hareketi karşısında kıskançlık krizine girdiğini öne sürerek Çin'in First Lady’sinin bekar bir devlet başkanı ile yanyana böylesine samimi bir ortamda fotoğrafının çekilmesinin halkın tepkisini çekebileceğine dikkat çekti.

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