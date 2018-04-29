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BBC Türkçe

Putin'in Ankara gündemi: Kudüs, Suriye ve enerji

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Türkiye'yi ziyaret edecek ve Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Ankara ve Moskova'dan yapılan resmi açıklamalarda iki liderin gündeminde ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararı, Suriye'd

29 Nisan 2018 20:30

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Türkiye'yi ziyaret edecek ve Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Putin, Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya gidecek.

Ankara ve Moskova'dan yapılan resmi açıklamalarda iki liderin gündeminde ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararı, Suriye'deki son gelişmeler ve enerji projelerinin olacağı belirtildi.

Bugün Ankara'da yapılacak görüşme, iki liderin bir yıl içinde 7'nci, Kasım 2015'te Türkiye'nin bir Rus askeri uçağını Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürmesiyle çıkan krizden sonra da 11'inci görüşmesi olacak.

İki lider, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararından bir gün sonra, yani Perşembe günü telefonda görüşmüş ve bu kararla ilgili kaygılarını dile getirmişti.

Türkiye ile Rusya arasındaki enerji projelerinden biri, Karadeniz karasularından Türkiye'ye ulaşması planlanan ve Gazprom'un inşaatından sorumlu olduğu doğalgaz boru hattı projesi Türk Akımı. Gazprom, Türkiye üzerinden Avrupa'ya daha gazla gaz ihraç etmeyi hedefliyor.

İki ülke arasındaki bir diğer enerji projesi de Mersin'de Rusya'nın inşasına başladığı Akkuyu Nükleer Santrali.

Türkiye ayrıca, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alınması için sözleşmeleri imzaladı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kasım ayındaki açıklamasında "Rusya ile S-400 sistemleri tedariki için sözleşme imzalandı. Biri opsiyon olmak üzere iki S-400 sistemi sözleşme kapsamında tedarik edilecek. İlk S-400 sisteminin teslimatının 2019'da gerçekleşmesi planlanıyor" demişti.

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