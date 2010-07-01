Putin'in ajan açıklaması Clinton'ı güldürdü

T24-



Putin, yatırımlarla ilgili bir konferans için Moskova'da bulunan eski ABD Başkanı Bill Clinton ile görüşmesinde, Clinton'ın kahkahalarla gülmesine yol açan şu sözleri söyledi:





"Polisleriniz yoldan çıkmış ve insanlar cezaevlerine tıkılıyor. Seni daha sık görmek isterim. Kesinlikle çok doğru bir zamanda geldin. Evinizde polislerin insanları hapse atmasını anlıyorum. Bu onların işi. Ben ilişkilerimizdeki olumlu eğilimlerin bu olaylardan olumsuz etkilenmeyeceğini umuyorum."





Putin'in Clinton'a Rusça resmi hitap tarzı olan "Vı" (Siz) demek yerine, samimi bir şekilde "Tı" (Sen) diye hitap etmesi dikkat çekti.





Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs'ın 11 kişinin ajanlıkla suçlanmasının Rusya ilişkileri etkilemeyeceği yönündeki sözlerinin de Moskova tarafından paylaşıldığı kaydedildi.





Açıklamada, gözaltına alınanların değişik dönemlerde ABD'ye giden Rus vatandaşları olduğu ve Moskova'nın gözaltındaki vatandaşlarına "iyi muamele edilmesini" beklediği ifade edildi.